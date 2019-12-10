مال وأعمال

قال المدير الاقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي عصام ابو سليمان ان الدول في جميع أنحاء العالم تعمل على تهيئة بيئة أعمال تتسم بالكفاءة الجيدة كأداة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر. وتسعى الدول لبناء مؤسسات حديثة ولتطوير لوائح حديثة من أجل تبسيط إجراءات العمل. وبين انه يتم استخدام المعايير لتقييم أداء المؤسسات الحكومية وكفاءة اللوائح، وكثيرا ما تسترشد الدول بترتيب سهولة ممارسة أنشطة الاعمال كمؤشر مهم لتقييم الاداء في تحسين بيئة الاعمال في مختلف مراحل حياة المشروع. واشار الى انه ومنذ إطلاق مجموعة البنك الدولي لتقرير ممارسة أنشطة الاعمال في عام 2003، عملت العديد من الدول على تحديث بيئة أعمالها من خلال إجراء إصلاحات مؤسسية وقانونية واستخدام التكنولوجيا.

وذكر ان مؤشرات ممارسة أنشطة الاعمال شجعت العديد من الاقتصاديات على تحقيق تنظيم أكثر كفاءة لدعم نمو القطاع الخاص. وعلى مدار السنين، أظهرت الاقتصاديات من جميع مستويات الدخل دافعًا لتطوير بيئة أعمال أكثر ملائمة، بما في ذلك الاقتصاديات في العالم العربي. ولكي تكون أكثر تنافسية، بدأت العديد من دول منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في تحديث مؤسساتها وأنظمتها لتشجيع الاستثمار الخاص بشكل عام والاستثمار الاجنبي المباشر بشكل خاص. حيث غطت عمليات التحديث العديد من المجالات بما في ذلك تبسيط إجراءات بدء نشاط تجاري جديد والحصول على التراخيص وتنفيذ تقنيات جديدة.

وقد تبنت اقتصاديات المنطقة 57 إصلاحا تنظيميًا لاعمال في الاشهر الـ 12 الماضية، بزيادة بلغت 14 إصالحا عن فترة الاثني عشر شهًرا السابقة التي غطتها الدراسة.

واشار الى أنه كانت اقتصادات منطقة الخليج نشطة بشكل خاص، حيث نفذت 35 إصلاحاً لتحسين مناخ الاعمال في العام الماضي. وضمت منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا هذا العام أربعة من أفضل 10 دول الاكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال في العالم، وهي: السعودية والاردن والبحرين والكويت. حيث تمثل هذه البلدان ما يقارب من نصف إصلاحات المنطقة.

وأوضح ان ترتيب الكويت قفز في «مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال» من 97 في عام 2019 إلى 83 في عام 2020 .

وقد نفذت الكويت سبعة إصلاحات لتحسين الاطار التنظيمي للاعمال وهو رقم قياسي بالنسبة للكويت منذ إطلاق تقرير ممارسة أنشطة الاعمال. وسوف يسهم هذا التحسن في مكانة الكويت، بشكل مباشر وغير مباشر في جعل مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال في الكويت أكثر جاذبية، ويدعم تحقيق رؤية الكويت 2035.

وأشاد بجهود الكويت تحت قيادة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد أمير الكويت، ودعواته لتعبئة الجهود الوطنية لتحقيق هذا التحسن. في الوقت نفسه، لا تزال عملية الاصلاح لتحسين بيئة الاعمال في الكويت في مرحلة مبكرة وتتطلب تعاونًا مستمًرا بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ الاجراءات المعتمدة في البرنامج الوطني لتحسين بيئة الاعمال.

وقال : « نحن مسرورون لرؤية الكويت تتقدم بشكل جيد في الفترة المشمولة بالتقرير الاخير، ونحث جميع أصحاب الشأن على مواصلة السير في طريق الاصلاح هذا.، لقد بدأ التعاون بين البنك الدولي والكويت في أوائل ستينيات القرن الماضي، من خلال تقديم العديد من الخدمات الاستشارية والتقارير الفنية.

حيث صدر تقرير البنك الدولي الاول بعد بضعة أشهر فقط من استقلال الكويت، وكان بعنوان «حالة الاقتصاد في الكويت» وذلك في نوفمبر 1961، وهذا يدل على العمق الاستراتيجي للعلاقة بين البنك الدولي والكويت، مؤكدا الالتزام والاستعداد لمواصلة دعم جهود الكويت نحو تحقيق رؤية الكويت 2035.

