الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 ,13 ربيع الآخرة 1441
رقم العدد:
3857
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
دفتر أحوال
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
اقتصاد مصر
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
آخر النهار
إضاءات
علم ومعرفة
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
دفتر أحوال
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
اقتصاد مصر
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
آخر النهار
إضاءات
علم ومعرفة
مال وأعمال
شارك
أرسل
إحفظ
إطبع
التقرير اليومي للبورصة
لتصفح ال PDF بصورة افضل اعلي الصفحة
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
د. هيلة حمد المكيمي
زايد الزيد
أ. د. خليفة بهبهاني
عبدالستار ناجي
حمد صالح القطان
المحامي رياض عبدالمحسن الصانع
جاسم محمد كمال
إبراهيم طاهر البغلي
حامد السيف
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
كربلاء تغلق أبوابها.. والاغتيالات ترعب بغداد
كربلاء تستنفر وتغلق أبوابها وبغداد تستعد لمظاهرات جنوبية
قمة الرياض.. قرارات فاعلة
إنتر يبحث عن التأهل أمام برشلونة
حسين المنصور: «شغف» مع هدى حسين في رمضان
«مورجان ستانلي»: برنت إلى 60 دولاراً منتصف 2020
النشرة الإخبارية
معدل التحويل
تاريخ:
قاعدة دينار كويتي
معدل التحويل
KWD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
RON
RUB
محول العملات
كمية:
من:
إلى:
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة