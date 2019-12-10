علم ومعرفة

صدر مؤخرا عن دار شيماء نبيل الملا للنشر والتوزيع كتاب «حياة عبد العزيز.... في الكويت» لمؤلفته وموثقته شيماء نبيل الملا، وهو كتاب يوثق لحياة مؤسس المملكة العربية السعودية في الكويت حتى استرداده للرياض في الفترة 1892-1902م

وتكمن أهمية الكتاب الجديد للمؤلفة وصاحبة دار النشر شيماء نبيل الملا في قلة وندرة المراجع والكتب العربية التي تتناول السير التوثيقية والموثقة لشخصيات كان لها دور بارز في التاريخ العربي وفي نهضة الدول العربية المعاصرة بشكل عام ودول مجلس التعاون بشكل خاص، حيث ان السير الذاتية والأحداث الكبرى ليست إلا مقتطفات وأقوال مبعثرة في المراجع والكتب الأجنبية أو العربية أو حتى الصحف والمجلات!

ويضم الكتاب خمسة أبواب بعد الإهداء ونبذة عن الملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية والذي وضع لبنات مؤسسات الدولة على قواعد عصرية حديثة، حتى شرع في تنفيذ أكبر مشروعٍ حضاري ساعده في تحقيق قدرٍ كبير جدًا من الاستقرار، وهو مشروع توطين البدو الرحل في تجمعاتٍ سكنية، أطلق عليها آنذاك اسم (الهجر). وعمل على مدّها بالخدمات الأساسية كالماء والتعليم والصحّة، ثم عمد بعد ذلك إلى تأمين طرق الحجّ وأتبع ذلك إجراء تحسينات وترميمات واسعة في المسجد الحرام، وأحدث توسعة في المسجد النبويّ الشريف. كما تتطرق النبذة إلى أقوال وآراء العديد من رجال السياسة والرحالة الغربيين الذي تحدثوا عن شخصية الملك عبد العزيز ومنهم الرحالة والسياسي البريطاني جون فيلبي وآرمسترونج والمستشرق المجري جومانوس وكنت ويلمز وجواهر لال نهرو والدكتور ستانلي ميليريا من الإرسالية الأميركية في الكويت والبحرين ود. بول هاريسون وغيرهم الكثير.

وتتناول المؤلفة في الباب الأول الدولة السعودية الأولى التي بدأت منذ عام 1157هـ (1744مـ)، أي في العام ذاته الذي اتجه فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الدرعية قادمًا من العينية، بعدما يئس من أهلها في عونه ومناصرته، ووجد الشيخ ابن عبد الوهاب كل الترحاب والمناصرة من أمير الدرعية محمد بن سعود واتفقا على تنقية العقيدة الإسلامية من كل الشوائب التي لحقت بها وقد امتدت هذه الحقبة السياسية لمدة 57 عامًا، تلتها الدولة السعودية الثانية التي بدأت عام 1240هـ-1824مـ في ذات العام الذي فتح فيه الإمام تركي بن عبد الله مدينة الرياض، بعد معارك شرسة دارت رحاها مع الضابط عبوش الذي كان يرابط مع جنوده في مدينة عنيزة، الذي تمكّن من الأمير مشاري بن سعده فقتله، غير أن الأمير تركي دحره، وأبعد قوات محمد علي، وأخضع نجدًا والإحساء والقطيف لإمارته، لتستمر الدولة الثانية حتى عام 1309هـ-1891 مـ وتبحث المؤلفة في الباب الثاني ميلاد الملك ودراسته في الرياض والرحيل منها إلى يبرين، بالإضافة إلى نبذة عن والدة الملك سارة السديري ثم وصول الملك عبد العزيز إلى البحرين ومفاوضاته مع متصرف الإحساء وبعدها وصوله إلى الكويت ثم قطر.

وتفرد المؤلفة الباب الثالث للإمام عبد الرحمن والد الملك عبد العزيز وتنقلاته حتى استقر به الحال في الكويت في بيت العامر حيث استقبل أمير الكويت الشيخ محمد الصباح، سفن عبد العزيز بن سعود وأسرته في ميناء الكويت وأوكل إلى زوجته الشيخة مريم حمد الصباح مهمة استقبال سارة السديري. كما تناول الباب دراسة عبد العزيز في الكويت وزياراته إلى الدواوين وعلاقته مع الشيخ مبارك الصباح وحنينه إلى الرياض وزاوجه الأول من شريفة صقر الغجري من قبيلة بن خالد والتي وافتها المنية بعد ستة أشهر من زواجها، بالإضافة إلى علاقة عبد العزيز المميزة مع أخته الأميرة نوره بنت عبد الرحمن التي كان مصدر إلهام وتشجيع له. كما تناول الباب زواج عبد العزيز الثاني من وضحى بنت محمد آل عريعر من قبيلة بن خالد أيضاً والتي أنجبت له تركي وسعود ومنيرة.

وتعنون المؤلفة الباب الرابع بـ «عبد العزيز... قبل معركة الصريف» حيث خرج الإمام عبد الرحمن وابنه عبد العزيز من الكويت مع مقاتليهم في النصف الأول من عام 1900مـ، إلى إقليم «سدير» في نجد وأغار على قبيلة (قحطان) الموالية إلى أمير حائل عبد العزيز بن رشيد، نجح في غزوه وكسب الغنائم، ثم توجه عبد العزيز إلى الرياض بهدف استردادها حيث اجتاز عبدالعزيز ما بين الشوكى والرياض في يومين، «وهي مسافة تستغرق أكثر من يومين للوصول إلى الرياض، سيرًا عاديًا لكنه هنا وضع خطّة تعتمد على السرعة والمفاجأة، بخلاف زحفه إليها في العام التالي، فسبق الريح حتى لا تحمل أخبار زحفه إلى مسامع حامية الرياض، فتأخذ أهبتها للدفاع، فتحققت المفاجأة ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، ومن حاميتها، فلجأت الحامية للمصمك محتمية به، ودافع الأهالي قليلًا، لأنهم ظنوا القادم جيش مبارك، ثم استسلموا عندما علموا إنه ابن سعود.» وبعدها تتطرق المؤلفة إلى انسحاب عبد العزيز من الرياض لأن بن رشيد سيصل إلى الرياض بقواته.

ويتناول الباب الخامس استرداد الرياض حيث خرج عبد العزيز من الكويت بقوة صغيرة قوامها أربعين مقاتلًا، بما «يوحي بأنه دبّر الأمر ورتبه من كلّ النواحي... بل توحي بأنه قد فضّل الخروج بتلك القلة القليلة، لكي يكون سريع الحركة والوثب.. والكر والفر، فيما لو واجهته قوات بن رشيد.» واسترد عبد العزيز الرياض بعد طول انتظار ومعاناة وتفاصيل كثيرة.

