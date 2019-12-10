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افتتح نائب رئيس الغرفة التجارية العربية في البرازيل محمد مراد في مدينة ساو باولو أول من أمس فعاليات الأيام الثقافية الكويتية المقامة حالياً في البرازيل، بحضور سفير دولة الكويت لدى البرازيل ناصر المطيري والامين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. عيسى الأنصاري ومدير ادارة الشرق الاوسط في وزارة الخارجية البرازيلية سدني روميرو وعدد كبير من الجمهور

وشملت الفعالية افتتاح معرض المخطوطات الإسلامية (محمديات) للفنان فريد العلي ومعرض التصوير الفوتوغرافي عن دولة الكويت للفنان حامد العميري ومعرض التراث الشعبي الذي تم فيه عرض الملابس الشعبية والأدوات القديمة والابوام لعضو فريق «إكسبو 965» الفنان حسين اشكناني بالاضافة الى عرض الكتب والمخطوطات التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .

وأعرب سفير دولة الكويت لدى البرازيل د. ناصر المطيري في تصريح صحفي عقب افتتاح المعارض الفنية عن سعادته بالمشاركة الوطنية الكويتية في تقديم التراث الكويتي بالإضافة إلى الصور المنوعة عن الكويت والمخطوطات الاسلامية للشعب البرازيلي. وأكد المطيري ان الايام الثقافية الكويتية المقامة حاليا تعتبر اول نشاط ثقافي كويتي في البرازيل منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1968 مشيدا بالعلاقات الوطيدة بين البلدين التي استمرت اكثر من 51 عاما.

وأوضح المطيري ان السفارة قامت بإصدار طابع بريدي تكريما للعلاقات المميزة بين البلدين وهو يمثل قيمة ثقافية وجسرا للتواصل بين الشعبين الكويتي والبرازيلي.

وأكد أن إقامة الأيام الثقافية الكويتية في مدينة ساو باولو البرازيل جاءت لتعزيز العلاقات الثنائية وإبراز الموروث الحضاري الكويتي موضحا أن هذا الموروث أسهم في اختيارها عاصمة للثقافة العربية عام 2001 وعاصمة للثقافة الإسلامية عام 2016 .

وذكر أن الأيام الثقافية الكويتية ستكون انطلاقة لتعاون ثقافي مستقبلي مؤكدا أن العلاقات الكويتية البرازيلية هي علاقات متميزة في جميع المجالات.

وأعرب المطيري عن شكره وتقديره للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على مشاركته في الأيام الثقافية بالبرازيل ووزارة الخارجية البرازيلية والغرفة التجارية العربية بالبرازيل وعلى رأسهم روبنز حنون.

من جانبه قال الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. عيسى الأنصاري ان المجلس حريص على تعزيز التعاون الثقافي في أميركا اللاتينية فتم اختيار البرازيل لانطلاقة الأيام الثقافية الكويتية لتعريف الشعب البرازيلي على ثقافة الكويت المتنوعة.

يذكر أن فعاليات الأيام الثقافية الكويتية التي ينظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتعاون مع سفارة دولة الكويت والغرفة التجارية العربية بالبرازيل التي تستمر 5 أيام تضم معارض فنية متعددة، منها معرض التصوير الفوتوغرافي عن الكويت ومعرض المخطوطات ومعرض التحف الكويتية القديمة إضافة الى تقديم أمسيات لفرقة التخت العربي بقيادة المايسترو د. أيوب خضر وعرض إصدارات المجلس مع فيلم قصير عن الكويت، ليتعرف خلالها الشعب البرازيلي على الجوانب الثقافية والحضارية، والفلكلور الشعبي الكويتي، انطلاقا من الحرص على تعزيز التقارب والتآلف بين الأمم .

