آخر النهار

نشرت الإعلامية والفنانة الشابة ياسمين الخطيب، صورة تجمعها والفنان أحمد وفيق، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، حيث ظهرت ياسمين الخطيب مرتدية فستان فرح، بينما ارتدى أحمد وفيق بدلة العريس.

علقت ياسمين الخطيب على الصورة قائلة «فاتن وعلي كواليس تصوير «2 طلعت حرب»، تفاعل الجمهور مع الصورة فلقد حصلت على أكثر من عشرة آلاف إعجاب والكثير من التعليقات من الجمهور والفنانين، من بينهم الفنانة نسرين أمين.

يشار إلى أن فيلم «2 طلعت حرب» بدأ تصويره منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي، بطولة الفنان حسين فهمي، سمير صبري، دلال عبدالعزيز، محمود قابيل، عبير صبري، وعدد من النجوم الشابة من بينهم شيري عادل، منة فضالي، أحمد مجدي وبالطبع أحمد وفيق وياسمين الخطيب، الفيلم إخراج مجدي أحمد علي.

