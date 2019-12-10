آخر النهار

تنطلق في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء العاشر من ديسمبر اعمال الدورة 20 لمهرجان الكويت المسرحي والذي تتواصل اعماله في الفترة من 10 – 18 ديسمبر 2019. وكان الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. بدر الدويش قد اكد في تصريح خاص بان مهرجان الكويت المسرحي أسهم في تطوير الحركة المسرحية والحراك الفني بشكل عام . واشار الدويش أن فعاليات المهرجان ستنطلق في الفترة من 10 – 18 ديسمبر الحالي حيث ستتنافس ستة عروض على جوائز المهرجان بالإضافة لتكريم كوكبة من أجيال الحركة الفنية. وقال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بان الدورة العشرين من عمر المهرجان ستشهد تنافس ستة عروض على جوائز المهرجان وهي: مسرحية «هاديس» لفرقة المسرح الكويتي من تأليف واخراج احمد العوضي . ومسرحية «سهد» لفرقة مسرح الشباب من تأليف محمد الرباح واخراج د. عبدالله العابر. ومسرحية «كوميديا بلا ألوان» لفرقة المسرح العربي من تأليف محمد الرباح واخراج أحمد الحليل. ومسرحية «البارج» لشركة تياترو من تأليف فلول الفيلكاوي واخراج عبدالعزيز العنزي. ومسرحية «نكون أو لا نكون» لفرقة مسرح الخليج العربي من تأليف بدر محارب وإخراج مشاري المجيبل، ومسرحية «صرخة» لفرقة المسرح الشعبي تأليف اسماعيل عبدالله وكولاج فلول الفيلكاوي واخراج خالد أمين . كما سيكرم المهرجان كوكبة من المسرحيين خلال الدورة الجديدة، قال الدويش بان المهرجان سيكرم هذا العام كلاً من حسن القلاف ورمضان علي وامل عبدالله وعبدالعزيز الهزاع وصالح الغريب وفهد الردة الحارثي وعبدالعزيز المسلم ومحمد العجيمي وهدى حسين . مؤكدا بان تلك العناصر لها الكثير من المساهمات من اجل خدمة الحركة المسرحية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي . وأشار الدويش الى الورش التي ينظمها المهرجان ومنها ورشة – فن المكياج والخدع المسرحية وورشة – المنقوشات الجدارية في العرض المسرحي – وستشهد تلك الورش مشاركة عدد كبير من الكوادر الفنية الشابة . كما اشار الامين العام المساعد لقطاع الفنون الى ان المهرجان وللمرة الاولى سيتم نقل فعالياته على الهواء مباشرة من خلال اليوتيوب وبالتعاون مع موقع الهيئة العربية للمسرح مما سيمنح جميع اهل المسرح في الكويت والعالم العربي القدرة لمتابعة جميع فعاليات المهرجان .

