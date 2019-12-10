آخر النهار

يحل بيننا اعتباراً من اليوم العاشر من ديسمبر الحالي، وحتى الثامن عشر منه، وضمن فعاليات مهرجان الكويت المسرحي، عدد مرموق من أبرز الكوادر والخبرات والكفاءات المسرحية الخليجية والعربية.

وإذ نرحب بتلك القامات، ونشرع لها قلوبنا وعقولنا، فإننا في الحين ذاته، ندعو لحوار معمق يتم من خلاله الاستفادة من تلك الخبرات والقامات المتميزة.

إن مهرجان الكويت المسرحي، ليس مجرد عروض وموعد إضافي للتواصل مع جديد المسرح في الكويت، بل هو أيضا منصة للقاء تلك الأسماء المتميزة التي حملت زوادتها من أنحاء العالم العربي لتكون بيننا فاعلة ومتفاعلة، ومحطات للتماس والحوار والاستفادة من الحوار المسرحي العالي والمتميز. إن القطاعات الإعلامية، ومن قبلها المؤسسات الأكاديمية الفنية المتخصصة، مدعوة للاحتفاء بتلك الكوادر والأسماء التي تحط الرحال بيننا في عرسنا وعرسهم المسرحي الذي نفتخر به ونعتز.

ما أحوجنا أن نحتفي بتلك الأسماء، وأن نشرع لها الأبواب صوب حوار مشبع بالأوكسجين النقي، نتعرف من خلاله على واقعنا المسرحي وظروفه واحتياجاته ونتجاوز كل مفردات الخلل والمجاملة الى حيث العمق.

ضيوفنا من أهل المسرح العربي من أنحاء العالم العربي.. مرحباً بكم.. في عرسكم وعرسنا المسرحي.

وعلى المحبة نلتقي

وعلى المحبة نلتقي

