آخر النهار

عبر الفنان المخرج عبدالعزيز النصار عن سعادته الغامرة بالاهتمام والحضور العالي المستوى الذى حصدته مسرحية «جزء من الفانية» لفرقة المسرح الكويتي اثر عرضها مساء امس الاول ضمن عروض مهرجان أيام قرطاج المسرحية التى انطلقت في العاصمة التونسية . وأشار الفنان المخرج عبدالعزيز النصار الى ان مسرحية « جزء من الفانية» قدمت في اليوم الثاني لمهرجان ايام قرطاج المسرحية. وهذا يعني اليوم الاول للعروض خصوصا وان يوم الافتتاح يقتصر على حفل الافتتاح. وهو ما شكل حالة من التحدي نظرا لوصول الفريق قبل العرض بيوم واحد وتأخر عدد من الكوادر لأسباب خارجة عن الإرادة ما جعل الفريق يعيد ترتيب اوراقه ويتم استبدال عدد من العناصر وهذا ما نعتبره انجازاً يضاف لرصيد التجربة المسرحية التى افتخر بها واعتز . وقال النصار بان مسرحية «جزء من الفانية» كانت قد مثلت الكويت في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي والمعاصر في سبتمبر الماضي وحصدت الكثير من ردود الأفعال الايجابية واشادات النقاد وصناع المسرح من أنحاء العالم . وأثنى مخرج المسرحية النصار على روح الفريق والاسرة الواحدة بين اعضاء المسرحية . كما ثمن النصار الدعم الإيجابي من قبل مجلس ادارة فرقة المسرح الكويتي وايضا المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب . عن المسرحية قال النصار: قصة المسرحية تدور حول دكتاتور أطفأ نور حياته بيده، بسبب نرجسيته، فهو يفعل كل شيء من أجل نفسه، قاسٍ ومتجبر مع الجميع، لا يرحم حتى زوجته التي تشعر بالحصار واليأس لأفعاله غير الإنسانية، وتصاب بالندم لأنها تزوجت رجلا مثله، تتذكر طفولتها وألعابها البلاستيكية، وعندما كبرت أصبحت هي اللعبة في يد زوجها القاسي.