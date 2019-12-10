آخر النهار

شارك الممثل الأميركي ويل سميث إلى جانب ناشطين في حملة لمواجهة مشكلة المشردين، معربا عن «تأثره» بعد سنوات على تأديته دور مشرد في أحد أفلامه. وتجمع مئات الأشخاص في ساحة تايمز سكوير، السبت، ليمضوا ليلتهم وسط درجات الحرارة المتدنية بالعراء في إطار حملة لجمع التبرعات لمواجهة العدد القياسي للمشردين. وقال سميث للحشود إن دوره في فيلم «ذي برسوت أوف هابينيس «الذي رشح من خلاله للفوز بجائزة أوسكار في 2007، غير حياته وسمح له بفهم البؤس والفقر. وأدى سميث في الفيلم دور وكيل مبيعات يضطر إلى العيش في الشارع في سان فرنسيسكو مع ابنه الصغير. وعلق الممثل سميث: «أشعر بالتأثر وأنا أتذكر ذلك الآن، مأساة فظيعة ألا يملك الفرد مكانا يذهب إليه ويمضي فيه ليلته إلى جانب أولاده». وأدى سميث كذلك نسخة راب من أغنية البرنامج التلفزيوني الناجح «ذي فريش برنس أوف بيل إير» العائد إلى التسعينات.