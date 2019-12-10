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أعرب المنتج محمد حفظي، عن فخره بمشاركة فيلمه «الأقصر» للمخرجة زينة درة، في المسابقة العالمية الدرامية في مهرجان «صندانس» السينمائي، وهو من إنتاج مشترك بين مصر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة. وأعلن مهرجان «صندانس» اليوم، عن عرضه لأفلام روائية مستقلة جديدة تم اختيارها من مختلف الفئات للمشاركة في المهرجان، يستضيف المهرجان عروضًا في الفترة من 23 يناير وحتى 2 فبراير 2020. فيلم «الأقصر» من تأليف وإخراج زينة درة، وإنتاج محمد حفظي، ممدوح سابا، جيانلوكا شاكرا، وهشام الغانم، وتدور أحداثه حول قصة حب طبيبة بريطانية تعود إلى الأقصر وتلتقي بحبيبها السابق عالم الآثار الموهوب، وتكافح من أجل التوفيق بين خيارات الماضي وعدم اليقين في الوقت الحاضر، وهو من بطولة أندريا ريسبورو، كريم صالح، مايكل لاندز، شيرين رضا، سليمة اكرم، شهيرة فهمي.

