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مجدداً يعود النجم الكبير حسين المنصور لتجديد التعاون مع النجمة الكبيرة هدى حسين، الذي اقترن اسمه بعدد متميز من التعاونيات المشتركة مع الفنانة هدى حسين، وفي حديثه مع «النهار» سلط الفنان المنصور الضوء على عمله الجديد الذي حمل عنوان «شغف» بالإضافة لعدد من المشاريع الفنية الجديد، قد استهل حديثه مع «النهار» بالحديث عن حالته الصحية، مطمئناً جمهوره بقوله:

- أطمئن الجمهور الحبيب، من خلال «النهار» الغراء، بأن حالتي الصحية في تحسن كبير، بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها.

وقال متابعاً: خلال الفترة المنصرمة تعرضت لـ «جلطة» أدخلت على إثرها المستشفى، والحمد لله، تجاوزت ذلك العارض الصحي بعناية الله ودعاء الأهل والأحبة.

ويتابع:

- وقد تطلب الأمر كثيراً من الوقت للراحة والاستشفاء ولهذا ابتعدت خلال الفترة الماضية عن العمل الفني.. رغم رغبتي بأن أظل قريباً من العمل الفني، لأنه يمنحني كثيراً من الحياة والنبض والتجدد في حياتي وإيقاعي اليومي.. واليوم أشعر بكثير من السعادة لعودتي إلى النشاط الفني.. وأشير إلى أن العمل الفني أسهم في أن أتحدى المرض والتعب الذي مررت به. وينتقل النجم حسين المنصور للحديث عن عمله الجديد بقوله:

- «شغف» مع القديرة هدى حسين سيكون موعده شهر رمضان المبارك بإذن الله، وقبل الحديث عن هذا العمل، أشير إلى عدد من التجارب التي تشرفت من خلالها بالتعاون مع الأخت هدى حسين ومنها مسلسلات «منطقة محرمة» و«عطر الروح» و«لك يوم» وغيرها كم كبير من الأعمال الفنية التي تنوعت وتعددت، وأسهمت في تحقيق معادلة الثنائي المتميز.. وأنا أفتخر بهذا الجانب.

ويكمل:

- العمل مع النجمة هدى حسين يحمل كثيراً من المتعة الفنية، لما تتميز به من احترافية ودقة وأيضاً عمق الاختيارات التي تقدمها على صعيد الشكل والمضمون، بالإضافة إلى روح الفريق والأسرة الفنية التي تجمع فريق العمل ما يمنح التجربة كثيراً من المعاني والقيم الإنسانية والفنية العالية.

ويقول المنصور: -

مسلسل «شغف» تأليف الكاتب السعودي علاء حمزة، وإخراج المبدع البحريني محمد القفاص، وفي العمل أيضاً الفنانون سليمان الياسين وزهرة عرفات وريم أرحمة وعبدالله بوشهري وعبدالله الطراروة وعدد آخر من النجوم من أجيال الحرفة الفنية.

وعن شخصيته يقول:

- بشكل عام، أنا حريص أشد الحرص على تجاوز كل ما هو تقليدي، وحينما ترشحني الفنانة القديرة هدى حسين، فهي تختار لي الدور والشخصية، التي تمثل منطقة إضافية في رصيد تجربتي الفنية، ولهذا فأنا أمام شخصية إضافية عامرة بالأحداث والتطور وأيضاً الصراع الإنساني رغم شفافية الأحداث التي تمتاز بالبعد النفسي... العميق.

وعن الإنتاج يختتم النجم حسين المنصور قائلاً:

- لا أفكر في الإنتاج إلا من خلال «سفن ستايل» وهي الشركة التي تجمعني مع أخي الكبير محمد المنصور وأبناء المنصور، ونحن نحضر لعدد من المشاريع وهي في طور الدراسة والتحضير والتي نسعى لأن تليق باسم أسرة المنصور الفنية وأيضاً باسم الدراما الكويتية المتميزة.. والله الموفق.

