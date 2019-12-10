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الحدث السينمائي المرتقب، بل الهدية الأجمل قبيل نهاية العام، ستكون مع فيلم «1917» التحفة السينمائية العالية الجودة التي تحمل توقيع البريطاني سام منديس الذي يقترن اسمه بعدد مهم من الاعمال السينمائية التي رسخته كواحد من المبدعين في مجاله ومن أعماله نشير الى «الجمال الميركي» و«سكاي فول» ضمن سلسلة العميل السري جيمس بوند . وفي «1917» يذهب الى التجربة كمخرج ومنتج في الحين ذاته متحملا الكثير من التحديات والمصاعب لتقديم تجربة سينمائية عالية الجودة تذهب الى الحرب ولكن بمضامين ومعطيات تجعل المشاهد ملتصقاً بكرسيه متعة ودهشة وفرحا وهو يشاهد إحداثيات تلك الرحلة المشبعة بالمخاطر والمحفوفة بالموت والمصاعب والتحديات.. رحلة نذهب من خلالها الى مرافقة اثنين من الجنود البريطانيين إبان الحرب العالمية الأولى يتم تكليفهما بالقيام بها لنقل رسالة الى خلف خطوط العدو «الألماني» من اجل الوصول الى القوات البريطانية والعمل على انقاذهم من الموت المحتوم .

رحلة هي الموت، ولا شيء غيره . الموت للثنائي او لاكثر من 1600 جندي بريطاني تمركزوا خلف خطوط العدو ولابد من انذارهم وبالتالي إنقاذهم ومن بين الجنود شقيق احد الذين تم تكليفهما بمهمة ايصال الرسالة التي تحمل التحذير . كتبت السيناريو الكاتبة الاسكتلندية كريستي ويلسون – كارينرز وشاركها الكتابة سام منديس الذي آمن بالنص والفكرة والتجربة وسخر لها جميع الامكانات والجهد. والنجوم ونخص جورج ماكاي ودين تشارلز شابمان ومارك سترونغ واندرو سكوت وريتشارد مادن وكلير دوبورك بالاضافة الى النجم القدير كولن فيرث والمتميز بينديكت كومبرباتش . أحداث تجري في هيندبيرغ في ذروة الحرب الحرب العالمية الأولى والرغبة في انقاذ 1600 جندي باتوا خلف خطوط العدو حيث لا مجال لانقاذهم الا عبر رسالة يوصلها اثنان من الجنود مشيرين الى ان من بين الجنود 1600 احد اشقاء الجنود المكلفين بتلك المهمة المميته . حيث عبر الاراضي الالمانية وسط ألغاز ومتاهات وموت محدق كلما انتهوا من مأزق تفجر مأزق آخر، ضمن احداثيات عرض سينمائي ثري وعميق يلعن الحرب وويلاتها وسينما لا يمكن تجاوزها ونسيانها تذكرنا بالتحف السينمائية الكبرى القادمة من زمن الحروب . ونشير هنا الى عدد منها «كل شيء هادي على الجبهة العربية» و«حقول القتلى» و«هيرت لوكر» و«زيرو دارك ثرتي» و«جارهيد» و«فول ميتل جاكيت«و«تعال وانظر» و«جنريشن كيل» وغيرها من الاعمال السينمائية الخالدة . ولكننا اليوم نحن امام اجمل هدية لعشاق الفن السابع تأتي في نهاية عام 2019 . من توقيع سام منديس حيث فيلم «1917» والذي عرض منذ ايام في عرض خاص ومن المقرر ان يعرض في الصالات حول العالم يوم 25 ديسمبر الحالي.

جورج ماكاي ودين تشارلز تشابمان يقومان بالمهمة المستحيلة من أجل ايصال رسالة تحذير لكتيبة من الجنود البريطانيين باتوا خلف خطوط العدو الألماني عبر رحلة هي الخطر بعينه بل هي الموت ولا شيء سواه لذا يأخذنا سام منديس في رحلة لتجاوز الموت المحتوم، مجموعة جنود تسابق الزمن وأخرى تنتظر قدرها وثالثة تصدر الأوامر ورابعة لا مجال أمامها سوى مواجهة الموت بالموت .

رسالة لابد أن تصل وسواها هي الكارثة والموت والهزيمة . ولابد من الكينونة بمستوى ذلك القدر المحتوم وتلك اللحظات

والزمن المتسارع بايقاعه ونبضه وجنونه الأرعن . حيث آتون الحرب العالمية الأولى الذى يطحن كل شيء لتسمع قعقعة تكسر العظام ولعلعة الرصاص والانفجارات المدوية القادمة من سماوات مفتوحة وأرض ملغومة .

في العمل هناك مجموعة من الأسماء التي نتوقف عندها ومن بينها مدير التصوير روجر ديكينز الذي تعاون مع سام منديس في فيلم «سكاي فول» وله عدد من الأعمال المهمة ومنها«سيكيريو»، و«بليد رينر» و«فارجو». وهذا يعني باننا أمام قراءة بصرية ملهمة وهكذا الأمر مع الموسيقى التي أبدعها توماس نيومان الذي أنجز موسيقات افلام «الجمال الاميركي» و«سكاي فول». إنه فيلم عن التضحية والبسالة وهو أيضا عن الصداقة والأخوة وقبل كل هذا وذاك المواطنة ونبذ الحرب.. وايضا فيلم جديد بل هو «تحفة» من توقيع سام منديس الذي كلما عاد منح السينما العالمية فضاءات بعيدة تحلق اليها ولجمهور السينما فضاء للاستمتاع .. والدهشة.

