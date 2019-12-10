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رد الفنان عبدالعزيز الحداد على وجهة نظر الزميل عبدالستار ناجي وفيما يلي نص الرد: الأستاذ الفاضل، والأخ عبدالستار ناجي- «جريدة النهار» ما أجمل رسالتك القاسية إلى الفنان الكويتي، التي افترضتَ فيها أنً الفنان الكويتي الأصيل، سيديرُ ظهره لتاريخه ورفاق مسيرته وسنواته. كيف يمكن ذلك؟ المهرجان المسرحي في الكويت من أهم المهرجانات في العالم العربي ويحرص على حضوره كبار الضيوف، ولكن من سيشاهدون من الفنانين على خشبة المسرح؟ وما هو الدعم والتشجيع الذي قُدّم للفنان الكويتي الأصيل حتى يعتلي خشبة المسرح، فيتَفرج هؤلاء الضيوف على أدائهم وخبراتهم في التأليف والإخراج والتمثيل. محاور ردي ثلاثة، أرجو أن يتسع صدرك لها. سأُعلّل بعضَ أسباب عدم تواجد الفنانين الذين ما ارتقى المسرح الكويتي لولا جهودهم وعطائهم. ولاداع لذكر أسمائهم، فهم موجودون وصدى نجاحاتهم باق إلى أبعد حين. أولا، وعلى الصعيد الشخصي، حدثَ أنْ تقدمت لإدارة المهرجان بنصٍ عالمي، لأرفع الكُتّابِ مقاماً «موليير» بمسرحيته «طرطوف». والتي ترجمتُها من اللغة الإنجليزية إلى اللهجة المحلية الكويتية وأعددتها، ثم أعددت العُدّة لعرضها، فتقدمت بها للرقابة التي ختمتها بختم بالإجازة والموافقة. لكني تفاجأتُ لاحقا، برسالة من إدارة المهرجان نصُّها «نعتذر عن قبول نص مسرحيتكم وتم استبعادُه». شكراً .. سأكتفي بما أوردت. ثانيا، الفنان الكويتي الأصيل سيحضُر وإن تم تجاهل أفكاره، أو لم يُفسح له المجال أو يُشجع على المُشاركة، سيحضُر لأنّهُ يتوقُ للالتقاء بالفنانين الضيوف العرب الكرام. ولهذا، ذهبتُ للأمين العام المساعد وطرحتُ عليه فكرة لاستقطاب الفنانين المحليين، مفادها بأن تُرسل الدّعوات للفنانين الكويتيين، مرفقة بالهُويّات وكارنيهات الوجبات، فيما لو احتاجوا لها حين مصاحبتهم للفنانين العرب أثناء مؤتمراتهم وأنشطتهم في محل إقامتهم. فإنه سيكون لهذه البادرة أثرها وتأثيرها في نفوس الفنانين. وكررت القول مع مديرالمهرجان. فالأمر «لا ينتهي بالدعوة» كما تفضلت، لكنه يبدأ بها. نعم « من جيه بلا عزيمة، قعد بلا فراش» يُستضاف الفنانون العرب في أرقى الفنادق، وإذا ما حضر الفنان الكويتي إلى العروض، ثم رغب في مصاحبتهم إلى مقر إقامتهم للتفاعل مع أنشطتهم ومناقشة العروض، وضعه المجلس في مأزق حرِج. ذلك لأنّ الضيوف سيذهبون لتناول وجباتهم بعد العروض، وسيتناولون أطراف الحديث عن انطباعاتهم، وسيُترك الفنان الكويتي الأصيل على مقاعد الانتظار في الخارج إلى أن يفرغوا من طعامهم، متعللاً بأسباب عديدة. هل تصوّرتَ مدى الإحراج الذي يقع به الفنان الكويتي، لأنه فقط لم يعطَ كوبون المطعم لمشاركتهم الحوار والاعتبار، ناهيك عن فنجان قهوة في أروقة ومناخات الجو العام.. الأمر لا يخصني بذاتي، فأنا دؤوب على حضور تلك الفعالية وخصصت مبالغ لهذا الأمر حتى لا أضع نفسي وإدارة المهرجان في حرج. أما المحور الثالث. ضيوف المهرجان، أهلا وسهلا بهم. كان همي أن ينتشر هذا المهرجان وفعالياته وأنشطته حول العالم العربي، فتواصلت مع رئيس المذيعين في إذاعة صوت العرب على أن يقدم رسالة يومية عن المهرجان في تلك الإذاعة العريقة وحفّزته ليكون ذلك بلا مقابل، وبعد إقناعه ذهبتُ إلى الأمين العام المساعد وطرحتُ عليه الفكرة فرحب بها ترحيبا كبيرا. لكني تفاجأت برسالة من مدير المهرجان تَستبعده من قائمة الضيوف. حتما لم أسكت، كلمت الأمين العام المساعد، الذي أعطى أوامره بإعادة إدراجه ضمن القائمة. شكراً، الكويت تستحق.. ومرحباً أيها الضيوف، فأنتم ستشاهدون مسرحا مكررا لمسرح الشباب، أعدكم بذلك ولن تحظوا بمشاهدة الفنان الكويتي الأصيل على ركح المسرح. في هذا الرد البسيط اختزلت أموراً يمكن فتح باب النقاش حولها في مؤتمر قادم. بإذن الله. وتقبلوا فائق التقدير والاحترام عبدالعزيز الحداد