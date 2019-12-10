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وطن النهار

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الغانم استقبل السفير البريطاني


استقبل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في مكتبه امس الاثنين السفير البريطاني لدى البلاد مايكل دافنبورت.


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