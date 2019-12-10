وطن النهار

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي د. هلال الساير أول من أمس الأحد ان جمعيات وهيئات الهلال الاحمر بدول مجلس التعاون الخليجي نسقت مواقفها حيال الملفات المطروحة امام المؤتمر الـ 33 لاتحاد جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي انطلق أمس الاثنين.

وأوضح الساير في تصريح لـ «كونا» على هامش الاجماع التنسيقي لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس ان الوفود سوف تتعامل مع ملفت الهجرة والنزوح والصحة والتبعات الإنسانية للتغيرات المناخية السلبية وظاهرة الانتقال من الريف الى المدن والتحول الرقمي.

واكد ان هذه الملفات باتت من العوامل التي تؤدي الى زيادة وتيرة الاحتياجات الإنسانية ما يستجوب تنسيقا في المواقف للتعامل معها بشكل يواكب التحديات المفروضة على العمل الإنساني في الكثير من مناطق العالم.

وأشار الساير الى ان الوفود الخليجية ستطرح أيضا إمكانية مناقشة الحقوق المائية في احواض الأنهار اذ يلقي نقص الموارد المائية في مسار الأنهار بآثار سلبية مثل الجفاف ونقص الغذاء وتلوث الهواء ما ينعكس سلبيا على جودة الحياة والحالة الصحية للإنسان والبيئة.

وشهد الاجتماع توافقا خليجيا وتنسيقا عربيا لدعم ترشيح الدكتور الساير لعضوية اللجنة الدائمة للحركة الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمدرجة على جدول اعمال المؤتمر.

من جانب اخر، ثمن الامين العام للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر صالح التويجري امس الاثنين دور جمعية الهلال الأحمر الكويتي «المحوري» في العمل الانساني والاغاثي.

وأشاد التويجري في تصريح لـ «كونا» على هامش الاجتماع التشاوري التحضيري للاجتماعات الدستورية للحركة الدولية الذي تنظمه المنظمة العربية للهلال الاحمر والصليب الاحمر في جنيف بخبرات وبرامج الجمعية الكويتية، مشيرا الى استحقاق الكويت وأنها تقوم بدور «ريادي ونبيل» على مستوى الأفراد والهيئات من أجل خدمة العمل الانساني على مستوى أبعاده الوطنية والإقليمية والعالمية.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها جمعية الهلال الاحمر الكويتي في دعم بناء القدرات والتنسيق والشراكات مع المنظمات الدولية والأممية في المجال الإنساني لاسيما المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر.

واكد التويجري أهمية التعاون بين الجمعيات والهيئات التي تعنى بالعمل الإنساني بما يخدم الشعوب العربية لاسيما في الوضع الراهن وما تمر به المنطقة من نزاعات التي خلفت عددا كبيرا من النازحين واللاجئين ويتمت الأطفال ورملت النساء وهو وضع إنساني غير مسبوق بالمنطقة. مضيفا ان الاجتماع بحث العديد من المواضيع ومنها التعليمات الإرشادية للترشح والتصويت في انتخابات اللجنة الدائمة، مشيرا الى ان رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي د. هلال الساير مرشح للجنة الدائمة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وذكر أنه تمت مناقشة التدابير التشغيلية ذات العلاقة بمذكرة التفاهم بين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجمعية (ماغن ديفيد)، مبينا أن الدورة الحالية تهتم بتفاصيل الأوضاع الإنسانية المستجدة وأهمية التنسيق والترتيب لمواجهتها. من جانبه، اشاد رئيس الاجتماع رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر د. هلال الساير بالتعاون والتنسيق المشترك بين الجمعيات الوطنية في مجالات العمل الإغاثي والإنساني لخدمة المحتاجين والمتضررين جراء الكوارث الطبيعية او من صنع الانسان.

