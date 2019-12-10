وطن النهار

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان طلال المطيري أمس ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان يعد احدى أهم الخطوات التي حققتها الدول في حقوق الانسان في العالم.

وأضاف في تصريح لـ (كونا) بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف اليوم الثلاثاء ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان من الانجازات الملموسة خلال القرن الماضي حيث كان من أهم ركائزه الاعتراف بالحريات الأساسية للافراد.

واعتبر ان (اعلان حقوق الانسان) أول لبنة في بناء منظومة حقوق الانسان العالمية التي تسعى لضمان حد ادنى من الحقوق لجميع البشر وصياغة تلك الحقوق لاحقا سواء في وثائق مكتوبة بعضها استرشادي كالاعلانات والمدونات وقواعد السلوك وبعضها ملزم كالاتفاقيات الدولية.

وذكر ان الأمم المتحدة اختارت العاشر من ديسمبر يوما عالميا يحتفل فيه العالم بحقوق الانسان بهدف احياء هذه الذكرى والتذكير بأهمية واولوية حقوق الانسان ويمنح الاعلان القوة للجميع باعتبار ان المبادئ المكرسة فيه لا تزال تحافظ على أهميتها اليوم كما كانت عليه في عام 1948.

وأكد ادراكه لأهمية حقوق الانسان في الحياة كون الدين الاسلامي الحنيف سبق وأن بشر بها وهي عالمية وغير قابلة للتجزئة مبينا ان الدستور والتشريعات الوطنية كرسا هذه الحقوق حيث لا تألو الكويت جهدا تحت القيادة السياسية الحكيمة في صيانة هذه الحقوق واحترامها وترقيتها وحمايتها. وأشار في هذا الصدد الى الدور الذي لعبته الكويت خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن عبر تبني القضايا الانسانية حيث توج ذلك بطرح قرار انساني اعتمد بأغلبية الأصوات داخل المجلس. وأضاف ان هذا القرار الذي يحمل الرقم 2474 والمعنون بـ(حماية المفقودين اثناء النزاعات المسلحة) يدعو أطراف النزاعات المسلحة وفقا للالتزامات الدولية الى اتخاذ التدابير المناسبة لمنع فقدان الأشخاص نتيجة للنزاعات المسلحة ولم شمل الاسر المشتتة والسماح بتبادل الاخبار العائلية.

وبين ان هذا القرار ينسجم مع السياسة الانسانية التي تنتهجها الكويت لتتوافق مع الأسس والمرتكزات التي تعمل عليها في ترسيخ الدبلوماسية الوقائية خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن والتي اكتسبت احتراما كبيرا نتيجة للمواقف المبدئية التي ظهرت أثناء تلك الفترة. وأكد ان الكويت لا تتوقف فقط على اقرار واحترام حقوق الانسان بل تسعى وعلى الدوام الى تأكيد وتوسيع نطاق هذه الحقوق في كل المجالات وعلى جميع الصعد.

