وطن النهار

تحظى الكويت بسجل ناصع في ملف حقوق الانسان ما جعلها تشغل مكانة مرموقة عالميا وتشكل «نموذجا فريدا يحتذى في التعاطي والاستجابة لقرارات وتوصيات الامم المتحدة» بحسب مسؤول اممي.

وتحل ذكرى اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي تحييه دول العالم في الـ10 من ديسمبر سنويا في ضوء تواصل الجهود الكويتية لتعزيز هذا الجانب عبر اقرار تشريعات من شأنها تكريس قيم حقوق الانسان.

واتساقا مع القرارات الاممية المعنية بهذا المجال ولعل ابرزها اقرار الاعلان العالمي الصادر في عام 1948 حرصت الكويت على الانضمام الى المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ايمانا منها بأهمية تكاتف المجتمع الدولي لحماية المدنيين.

وفي هذا الصدد جدد مسؤولون كويتيون في تصريحات متفرقة لـ (كونا) أمس الاثنين التأكيد على مواصلة الجهود المحلية في حماية حقوق الانسان ايمانا بمبادئ المساواة وعدم التمييز والكرامة الانسانية التي استقاها المشرع الكويتي من الشريعة الاسلامية السمحة. وقال وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي في تصريح لـ(كونا) ان ملف حقوق الانسان عامة وحقوق العمالة الاجنبية خاصة يشغل جانبا كبيرا من الاستراتيجيات الحكومية انطلاقا من سمعة الكويت في هذا الجانب وخصوصا انها مركز العمل الانساني العالمي. واضاف الشرقاوي الذي يشغل ايضا منصب نائب رئيس (اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين) انه ايمانا بمبادئ المساواة وعدم التمييز والكرامة الانسانية التي استقاها المشرع من الشريعة الاسلامية السمحة وانطلاقا من الحرص على تجريم كل انماط الاتجار بالاشخاص فقد صدر القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين. بدوره قال ممثل الامين العام للامم المتحدة المنسق المقيم للمنظمة لدى الكويت الدكتور طارق الشيخ لـ(كونا) ان «الكويت تعد نموذجا فريدا يحتذى في التعاطي والاستجابة لقرارات وتوصيات حقوق الانسان الصادرة من المقررين الامميين الخاصين ومجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان». واكد الشيخ «اهتمام الامم المتحدة البالغ بالعمل مع الكويت في مجال حقوق الانسان لما تتميز به من روح ايجابية في التعاطي مع اية اشكاليات متعلقة بتلك الحقوق». واضاف ان «الكويت من الدول التي كانت سباقة في ما يخص دستورها تجاه العمل من اجل حفظ حقوق وكرامة الانسان واعطاء اكبر قدر من الحماية لحفظ هذه الحقوق». وذكر ان «الكويت آلت على نفسها خلال العقدين الماضيين الالتزام بتوصيات مجلس حقوق الانسان استنادا الى التقارير التي تقدمها للمجلس كما وجهت الدعوة الى المقررين الخاصين لزيارة الكويت للنظر في آليات وملفات حقوق الانسان.

وافاد بأن المنظمة لمست تلك الروح الايجابية من الكويت عبر تعاملها مع جميع المنظمات التابعة للامم المتحدة سواء (المنظمة الدولية للهجرة) و(المفوضية العليا لشؤون اللاجئين) في ما يخص اللاجئين والمشردين المتواجدين في مناطق العالم و (منظمة العمل الدولية) في شأن حقوق العمالة الوافدة.

ونوه بـ«استجابة الكويت للتوصيات المختلفة التي تقدمها المنظمات الاممية وتعاونها الايجابي في حل بعض المشاكل والعقبات التي تقف امام الانسان نحو مزيد من الحقوق اضافة الى توفير سبل العيش الكريم وحق العمل بأمان وراحة لجميع فئات العمالة سواء المنزلية او الخاصة في جميع المستويات».

ورأى انه من هذا المنطلق فان «الكويت هي من الدول التي نتمنى ان تحذو دول اخرى حذوها في مجال التعاطي مع آليات حقوق الانسان والاستجابة للقرارات والتوصيات اضافة الى عملها الدؤوب في نشر الوعي وتطوير آليات حفظ القانون والتركيز على التشريعات الخاصة بحق العمل وحقوق المرأة والطفل لاعطائهم اعلى درجات الأمان والاستقرار».

