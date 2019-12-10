وطن النهار

اعرب مساعد وزير الخارجية لشؤون اسيا علي السعيد عن سعادته لمشاركته نيابة عن نائب وزير الخارجية في حفل «اليوم الافريقي»، الذي عقد مساء اول من امس بفندق كراون بلازا.

وقال في تصريح صحافي: ان يوم افريقيا يوم ممتع، معربا عن شكره لعميد السلك وللجنة التنظيمية على حسن التنظيم.

وزاد ان العلاقات الكويتية - الافريقية تاريخية وقديمة ومتينة وفيها الشيء الكثير ونحن وافريقيا نتفاعل معها بالايجاب ولم تكن هناك اي سلبية في يوم من الايام في علاقاتنا والعلاقة تعتبر متنامية وطيبة اضافة الى الانشطة المتبادلة فيما بيننا او على الساحة الدولية خدمة لقضايانا المشتركة.

وحول وجود سفارات للكويت في دول افريقيا اكثر من اي دولة اخرى في المنطقة ورؤيته لهذا الأمر قال السعيد: وجود عدد كبير للسفارات الكويتية في افريقيا دليل اهتمام من القيادة السياسية مع دول افريقيا جميعا خصوصا وان انشطة الصندوق الكويتي للتنمية تنم عن هذا الاهتمام من خلال ترجمتها لهذا الاهتمام الى اجراءات عملية تهدف الى تحقيق مستوى جيد لأفريقيا وتحقيق التنمية المستدامة لقارة افريقيا.

وأوضح ان الكويت دولة صغيرة لكن انشطتها التنموية في افرقيا تعتبر كبيرة ومشهود لها من دول العالم واصبح لدينا الخبرة الكافية في ادارة انشطة كثيرة واصبحنا نستشار في الانشطة الانمائية كون الصندوق الكويتي له تجربة رائدة في هذا الامر.

واعرب عن سعادته لدور الصندوق في تنمية افريقيا وهذا يدل على اهتمام القادة بالقارة الافريقية كما ان الدول الافريقية مهتمة بالكويت وهناك تمثيل لغالبية الدول هنا كما ان عميد السلك الدبلوماسي من السنغال الشقيق وهي دولة افريقية.

وبشأن وجود بعثات تعليمية لأفريقيا من الكويت لتلقي العلم واللغة افاد السعيد ان الكويت تهتم جدا بالجانب التعليمي والاجيال القادمة هي من ستقود دولها الى وضع افضل حيث اننا نحرص لاعطاء بعثات تعليمية جميع دول العالم حيث ان نصيب الاسد موجه لأفريقيا لكن لدينا في دول آسيا.

وحول جائزة عبد الرحمن السميط المقدرة بمليون دولار قال: ان ما قام به د. عبدالرحمن السميط رحمة الله عليه يعتبر فخرا للكويت والعرب والمسلمين لما قام به من نشاط ومنارة للعلم وثقافة ومساعدة وضرب مثل رائع لمساعدة الانسان لأخيه الانسان ومازالت افريقيا تتذكر لمساته الطيبة التي قام بها خصوصا أن المؤسسة العريقية التي قام بها ما زالت تعمل على قدم وساق وتعد من اكبر الجمعيات الخيرية في الكويت.

وحول زيارة مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي الى الكويت قال السعيد: ان التواصل بين الجمهورية الايرانية والكويت ليس بجديد لأننا دائما نستقبل مبعوثين حيث شرحوا وجهة نظرهم للعديد من القضايا وفي المقابل كان وزير الخارجية صريحا في طرح القضايا التي تهم المنطقة.

وتمنى السعيد ان تتخذ الجمهورية الاسلامية الايرانية من الخطوات الايجابية ما يجنب المنطقة اي توترات في المستقبل.

وقال: لم يكن هناك موضوع محدد طرح في اشارة الى مبادرة هرمز وانما المباحثات كانت عامة والاهم في الامر ان نائب وزير الخارجية صريح جدا في طرق القضايا التي تهم الشرق الاوسط واللقاء سادته الصراحة.

وحول لقاء لجنة كويتية مع مسؤولين في وزارة العمل الفلبيني ذكر السعيد: ما زلنا على تواصل مع الجهات الفلبينية المختصة من اجل بحث موضوع العمالة ووضع الاطار القانوني لهم من اجل تسهيل عملية استجلاب الخدم ولابد ان يكون وفق قوانين معترف بها دوليا وكذلك وفق قوانين الكويت المشهود لها بحماية العمالة.

ومن جانبه قال عميد السلك الدبلوماسي في الكويت السفير السنغالي عبدالاحد امباكي: يسعدني ان ارحب بكم جميعا في هذا الملتقى السنوي الذي ننظمه للاحتفال بيوم افريقيا، اولا وقبل كل شيء، اوجه كل الشكر والتقدير الى صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد امير الانسانية وصديق افريقيا الصادق، الشكر على مواقفه النبيلة المشرفة في كل ما يهم افريقيا من حيث السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والشكر موصول الى سمو ولي عهده الأمين، الشيخ نواف الأحمد، والى حكومة الكويت الرشيدة.

وتابع امباكي قائلا: كما يطيب لي باسم الزملاء الذين شرفوني بالنيابة عنهم في هذه المناسبة التاريخية ان اتقدم باسمى التهاني والتبريكات لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بهذه الثقة السامية التي اولاها اياه صاحب السمو امير البلاد، متمنيا له كل التوفيق والنجاح.

واستطرد قائلا: ليس بخاف على احد ما قام به سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح خلال توليه حقيبة وزارة خارجية الكويت من عام 2011، من انجازات يكتبها التاريخ بماء الذهب وعلى سبيل المثال لا الحصر حصول الكويت على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامي 2018 و2019، واستضافة ثلاثة مؤتمرات للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية بمشاركة دولية واسعة، واستضافة محادثات السلام للفرقاء في الأزمة اليمنية واستضافة مؤتمر المانحين لاعادة اعمار العراق.

واضاف امباكي: وفيما يتعلق بافريقيا نعتقد بأنكم تشاطروننا الرأي اذا قلنا بان افريقيا، كانت في محور سياسة الكويت، نرى ذلك جليا في المبادرات والمساهمات الهادفة لمعالجة المعوقات المعرقلة لعجلة التنمية في افريقيا.

واردف قائلا: وتعتبر القمة العربية الافريقية التي استضافتها الكويت في نوفمبر 2013، تحت شعار «شركاء في التنمية والاستثمار» تتويجا لتلك التوجهات الاستراتيجية الكويتية تجاه افريقيا، حيث وجه سمو امير البلاد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتقديم قروض ميسرة للدول الافريقية بمبلغ مليار دولار على مدى خمس سنوات وذلك للتنمية في الدول الافريقية مع التركيز على البنية التحتية.

وتابع امباكي قائلا: كما خصصت الكويت جائزة مالية سنوية قدرها مليون دولار باسم المرحوم د. عبد الرحمن السميط للمساهمة بشكل كبير في مواجهة التحديات التنموية التي تواجهها الدول الافريقية وهذا شيء يسير بالنسبة الى الدور المهم والرائد الذي قام به سموه خلال توليه حقيبة الخارجية بتوجيهات من صاحب السمو امير البلاد، الأمر الذي يدل على ان افريقيا كانت وما زالت في صلب اهتمام سموه.

وختم امباكي كلمته بالقول: فباسم افريقيا قيادة وشعبا اجدد لكم الشكر والعرفان والتمنيات بالنجاح الباهر في مهامكم الجديدة التي لا شك انكم اهل لها.

ومن جابنه اكد السفير المصري اننا نعرض الثقافة الافريقية والعادات والتقاليد اضافة الى الامكانيات الاستثمارية والسياحية في افريقيا.

وعبر عن سعادته للمشاركة الرسمية من الجانب الكويتي اضافة الى مشاركة الشخصيات المهمة بالمجتمع، لافتاً الى انه في الفترة الصباحية كان المعرض متاحا للجميع للتعرف على الثقافة الافريقية.

وقال ان مصر ترأس الاتحاد الافريقي وحرصنا على المشاركة بفعالية سواء من خلال المعروضات المصرية او من خلال مشاركة مصر للطيران في هذا المحفل الجميل.

