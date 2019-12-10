وطن النهار

أطلقت شركة ليماك برنامج مهندسات كويتيات الميداني في مايو 2017 وهو برنامج مهني مشترك مخصص للطالبات الكويتيات والخليجيات في كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت بالتعاون مع جامعة بوغازيتشي التركية. يرتكز البرنامج التدريبي مهندسات الكويت على تدريب الطالبات في مختلف التخصصات من كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت بمجمل 200 ساعة تدريبية مقسمة على تسعة محاور، والذي تم تطويره بهدف تزويد الطالبات بالمهارات اللازمة للنجاح في عملهن الهندسي في المستقبل.

هذا وتشمل انشطة البرنامج على ورش العمل والندوات والتدريب الميداني والزيارات الميدانية لمشاريع ليماك في الكويت بما في ذلك مشروع مبنى الركاب 2 في مطار الكويت الدولي، بالاضافة الى مجموعة دورات تدريبية قدمها اساتذة وخبراء من جامعة بوغازيتشي وشركة ليماك للانشاءات. كما تشمل المواضيع المطروحة خلال الفصل الدراسي كل من السلوك التنظيمي، العالم الرقمي، بيئات الأعمال، تمكين المرأة، نماذج التمويل، التخطيط للمشروع، الاتجاهات الجديدة في الاقتصاد العالمي، الادارة الاستراتيجية، واستدامة الشركات وغيره الكثير.

وقال المدير الاقليمي في شركة ليماك للانشاءات الكويت، كيهان بغدادتلي: «يسرنا ان نحتفل اليوم باتمام الدفعة الثالثة من برنامجنا التدريبي «مهندسات الكويت» الذي نثمن من خلاله جهود المهندسات الشابات وتفانيهن. فمن خلال هذا البرنامج نهدف الى مساعدة المهندسات الكويتيات على بلوغ اهدافهن المهنية وتجهيزهن ليصبحن مؤهلات ومتمكنات وعلى استعداد لاحداث تأثير ايجابي طويل الأمد، لذا نجتمع اليوم للاحتفال بتخريج 25 مهندسة متمكنة من تولي زمام المهنة، وأود ان اهنئ هؤلاء الشابات على نجاحهن وأتمنى لهن حظاً سعيداً في مهنهن المستقبلية».

وعند استكمال البرنامج بنجاح، ستحصل الخريجات على شهادة مجلس تعليم التكنولوجيا وادارة الأعمال (BTEC) للادارة والقيادة المعتمدة في اكثر من 100 دولة حول العالم، وشهادة من مركز التعلم مدى الحياة (BULLC) من جامعة بوغازيتشي، وشهادة التدريب الميداني من جامعة الكويت.

والجدير بالذكر انه قد تخرجت 24 مهندسة من الدفعة الأولى للبرنامج في مارس 2018، وتخرجت 30 مهندسة من الدفعة الثانية للبرنامج في ابريل 2019، في حين تم تعيين العديد منهن لدى الشركة. علماً بأنه تم اطلاق الدفعة الثالثة من البرنامج وبدأت المحاضرات في 15 سبتمبر وانتهت في 7 ديسمبر 2019 بتخريج 25 مهندسة.

