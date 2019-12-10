وطن النهار

شارك ما يقارب 100 طالب من الكلية الأسترالية في الكويت في مسابقة شركة هواوي لمهارات تقنية المعلومات والاتصالات التي اقيمت اخيراً بما يمثل حوالي 50 في المئة من المشاركين على مستوى البلاد. ومن بين جميع المشاركين، تم تأهيل 33 مشاركاً للمشاركة في مسابقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطنية من شركة هواوي، منهم 16 مشاركاً من الكلية الأسترالية في الكويت.

كنتيجة نهائية، ومن بين خمسة من الحاصلين على اعلى الدرجات، فاز طلاب الكلية الأسترالية في الكويت والخريجون الجدد، المهندسة مريم القلاف وأفصه عبدالله وعماد كبيش بالمراكز الأول والرابع والخامس على التوالي في المسابقة الوطنية التي نظمت في مقر شركة هواوي. وستغادر المهندسة مريم القلاف - الفائزة بالمركز الأول- وهي خريجة قسم الهندسة الكهربائية من الكلية الأسترالية في الكويت، الى الصين للتنافس على المستوى الدولي مع الفائزين الوطنيين من الجامعات من جميع انحاء العالم.

