دفتر أحوال

قضت محكمة التمييز في حكم نهائي وبات بالزام شاب أوهم فتاة بالزواج بها باعادة مبلغ الـ 30 الف دينار التي تحصل عليها منها.

وتتحصل الواقعة فيما استبان من أوراق الدعوى التي أقامتها دفاع الفتاة المحامية حوراء الحبيب، من ان الشاب أوهم موكلتها بالزواج وبناء على هذا الوعد، قامت الفتاة باعطائه المبلغ المشار اليه كـ«قرض» حتى يبدأ مشروعه الذي أخبرها به ليكون نفسه ومن ثم يقوم بالزواج منها. واضافت الحبيب ان الشاب هرب بمجرد الحصول على المبلغ واتضح انه مخادع، وذكرت أنها لم تجد حلا الا في إقامة هذه الدعوى الماثلة، حيث اننا قدمنا المستندات والفواتير التي بناء عليها تم سحب القرض من البنك واعطاؤه للمتهم.

وبعد صدور الحكم علقت المحامية الحبيب بالقول «اليوم أصبح كل شيء «مغشوشا» والمشكلة أن هناك أناسا تسول لهم نفوسهم سرقة قلوب آخرين حتى ولو على حساب دينهم، وذلك على الرغم من اننا تعلمنا من ديننا الاسلامي ان ثلاثة «جدهن جد وهزلهن جد»، وأولها مسألة الزواج، لكن اليوم اصبح كل شيء وهميا ومزورا، وعلى الفتيات ألا تمنحن أحداً مبلغاً من المال، لأن هناك عشرات القضايا بالمحاكم تؤكد مظاهر النصب والاحتيال خصوصا من باب الوعود بالزواج.

