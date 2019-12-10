دفتر أحوال

قضت محكمة الجنايات بحبس المغرد مساعد المسيليم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية امن الدولة بتهمة العيب بالذات الاميرية ونشر اخبار كاذبة خلال تغريدات كتبها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة العيب بالذات الاميرية من خلال كتابته تغريدات عبر «تويتر»، والطعن علنا عن طريق الكتابة وتطاوله على مسند الامارة بأن نشر العبارات المبينة في الأوراق على حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» على شبكة المعلومات الدولية «الانترنت»، نعت فيها بالالفاظ والعبارات الواردة بالاوراق، كما اسند اليه أنه أذاع عمدا أخبارا واشاعات كاذبة ومغرضة، وهو ما من شأنه اضعاف هيبة الدولة واعتبارها والاضرار بمصالحها القومية، وأسند اليه الاساءة عمدا لاستعمال احدى وسائل الاتصال (هاتف نقال)، بأن نشر العبارات والالفاظ موضوع التهمة الأولى والثانية في حسابه على الموقع المذكور. في القضية الثانية فقد قضت محكمة الجنايات غيابيا بحبس المغرد عبدالله الصالح 5 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية امن دولة.

