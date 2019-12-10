دفتر أحوال

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تسبب حادث تصادم بين سيارة وشاحنة صباح أمس على طريق الملك فهد السريع مقابل الصباحية باصابة 3 أشخاص بجروح وكسور وتعطل حركة السير. ووفق مصدر افاد بان بلاغا ورد صباح أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث مروري على طريق الملك فهد السريع باتجاه النويصيب مقابل منطقة الصباحية، وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف والاطفاء لموقع الحادث حيث تبين بان سيارة وشاحنة اصطدمتا وانحرفت الشاحنة واصطدمت بالحاجز الاسمنتي ما تسبب باصابة 3 أشخاص بالاضافة الى اختناق مروري، وعليه تم نقل المصابين بسيارات الاسعاف الى مستشفى العدان، فيما باشر رجال المرور والاطفاء بسحب السيارة والشاحنة من على الطريق وتسهيل حركة المرور.

