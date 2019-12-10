وطن النهار

وافق المجلس البلدي في جلسته امس برئاسة عبدالله المحري على اقتراح فصل ترخيص المطعم عن المقهى ومنع الشيشة بالمقاهي. كما وافق على احالة عدد من الاقتراحات الى اللجان ومنها انشاء حديقة عامة لانشطة رياضية ترفيهية لخدمة اهالي منطقة الدعية واستقطاع جزء لا يقل عن 4000 متر مربع من مدرسة (زينب الابتدائية للبنات) لاستخدامه كحديقة عامة محاطة بمضمار للمشي في منطقة الدعية السكنية.

وأقر المجلس ايضا احالة عدد من الاقتراحات الى اللجنة الفنية والجهاز التنفيذي ولجنة العاصمة ومنها تطوير وتحديث الواجهة البحرية ووضع لائحة خاصة بالمداخن المستخدمة في السكن الخاص ومبادرة تشغيل مشروع المرافق الصحية العامة (دورات المياه- العاصمة).

ومن المقترحات التي وافق عليها المجلس احالة توصيات ورشة اللجنة القانونية ولجنة البيئة الى اللجنة القانونية لاعداد مذكرة ترفع للمجلس للتصديق عليها ومن تلك التوصيات تزويد بلدية الكويت بنظام متابعة (GPS) لجميع سيارات ناقلي النظافة سواء العقود التي تبرمها البلدية او العقود الخاصة.

ووافق المجلس ايضا على احالة توصية الورشة بمراقبة عقود النظافة التي تختص بنظافة المناطق الاستثمارية والتجارية بالاضافة الى الجهات الأخرى مثل المستشفيات بحيث تقوم البلدية بمتابعة ورقابة جميع عقود النظافة سواء التابعة لها او غير التابعة، كما وافق على اقتراح مجموعة من الاعضاء تحديد اجازة نصف السنة للاعضاء من تاريخ 5 إلى 23 يناير المقبل حسب التصويت بالاجماع.

تحويل روضة

ووافق المجلس على طلب وزارة التربية تحويل روضة الى مدرسة متوسطة، كما تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة إضافة «نشاط مطاعم» ضمن الأنشطة المقررة للقطاع رقم (3) بمنطقة الشويخ الخدمية الحرفية التجارية ووفقاً للشروط والمعايير التالية تأمين مواقف سيارات كافية لخدمة رواد المطاعم ضمن القسائم التي يتم ترخيص مطاعم فيها الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والتغذية والالتزام بنظام البناء المقرر للمنطقة وتنسحب الشروط المشار إليها بالبنود أرقام (3،2،1) على جميع القطاعات التي يسمح باستغلال نشاط مطاعم «A1».

وكان البلدي فتح باب النقاش بموضوع النظافة ليبقي على الجدول لتزويد المجلس بتقرير عن مستوى النظافة ونسخة من العقود للطلب المقدم من العضو عبدالسلام الرندي بشأن مناقشة مستوى النظافة في جميع المحافظات.

وأشاد الرندي بدور وتعاون البلدية في تقديم عقود النظافة والاطلاع عليها، ما يؤكد ان الجهاز ابدى حسن النية، فيما استغرب ان هناك 21 بندا كلفتها 200 دينار، في حين ان مخالفات المواطنين في حال رمي المنديل تتراوح من 200 إلى 300 دينار، مؤكدا ان هذه مفارقة مزعجة في بنود المخالفات.

وقال كيف تقول البلدية ان الجواخير والاسطبلات داخل عقود النظافة، والواقع مغاير لذلك وليس تحت وصايتها ما يؤكد ان البلدية تقدم معلومات خطأ، فهناك ضعف رقابي من البلدية على شركات النظافة ونطالب البلدية باعطاء المجلس البلدي تقارير عن نظافة المحافظات.

عقود النظافة

بدوره، قال العضو حمود العنزي، تم الاطلاع على 17 عقدا من عقود النظافة، مشيدا بصياغتها وتفصيلها بالشكل المطلوب موضحا ان المخالفات يجب ان تكون هناك 10%، وعدم تعطيل تنظيم الحاويات وتطبيق نظام الـ gbs ومتابعة مقاولي النظافة للشركات في المحافظات

من جانبه، قال مدير بلدية العاصمة مشعل العازمي، نشكر ثناء وتعقيب الاعضاء على مستوى النظافة، مؤكدا ان البلدية تطمح ان تصل لمستوى الطموح وان هناك متابعة دورية لشركات النظافة وهناك عقوبات رادعة، لافتا ان جدول الغرامات له تقسيمات محددة وتتوقف لدى مخالفة محددة.

اما العضو مشعل الحمضان فقال نشكر جهود البلدية في محافظة الفروانية خاصة جليب الشيوخ، مطالبا بعدم نسب نجاحات الحملة لافراد بل للبلدية والجهات المتعاونة معها، فيما استغرب العضو احمد هديان أن الشيشة باتت متداولة وهي ليس لها تصنيف تجاري، ونشاطها يعتبر مخالفا للقانون خاصة ان اللوائح المطروحة أكدت هذا الشيء.

وقال: هناك استغلال لتقديم الشيشة وليس لها مادة واضحة مطالبا بعملية تنظيم وليس لها سجل تجاري، والبلدية لابد ان تتخذ إجراء حيال ذلك حيث ان تداولها يعتبر مخالفة.

بدوره، اكد نائب المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء فيصل صادق ان البلدية ستقوم بتطبيق قرار البلدي فيما يتعلق بمنع الشيشة في الاماكن المغلقة، لافتا الى ان هناك تنسيقا مع وزارة التجارة والصناعة بخصوص تغيير بعض التصنيفات والمسميات بعد دخول فترة تطبيق قرار البلدي الخاص بمنع الشيشة في الاماكن المغلقة.

واكتفى المجلس بالرد بشأن وضع لوحات إرشادية داخل المناطق للخدمات العامة، بينما احال للجهاز التنفيذي تطوير وتحديث الواجهة البحرية، فيما احال للجنة الفنية بشأن وضع لائحة خاصة بالمداخن المستخدمة في السكن الخاص، كما احال للجنة العاصمة الاقتراح الخاص بمبادرة تشغيل مشروع المرافق الصحية العامة دورات المياه.

