وطن النهار

كشفت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي بجولات ميدانية مكثفة بمناطق «بيان وحولي والسالمية والجابرية» لرفع كل ما يشوه المنظر العام والارتقاء بمستوى النظافة بالمحافظة، مشيرة الى أن الجولات اسفرت عن رفع 22 سيارة مهملة.

وأكد مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة محمد الجبعة أن الجولات الميدانية استهدفت رفع السيارات المهملة والسكراب والقوارب المهملة وكل ما يشغل الطريق ويعمل على تشويه المنظر العام للمناطق بالمحافظة، لافتا الى أن الجولات تهدف الى رفع مستوى النظافة والقضاء على كل ما يشوه الشكل الجمالي للمحافظة طبقا للقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 الخاص بلائحة النظافة العامة.

وأشار الى أن الجولات الميدانية ستشمل جميع المناطق التي تقع تحت مسؤولية المحافظة حفاظاً على المنظر الجمالي والوجه الحضاري للبلاد، مؤكدا على تطبيق لوائح ونظم البلدية بحق المخالفين، لافتا الى أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع 22 سيارة مهملة وسكراب وقارب وغرفة كيربي بعد اتخاذ جميع الاجراءات القانونية وتحرير 11 مخالفة نظافة عامة.

من جانبها، دعت ادارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية الاتصال على الخط الساخن 139 أو التواصل على حساب البلدية@kuwmun عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الشكوى على الفور.

