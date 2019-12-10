وطن النهار

انطلقت امس الاثنين اولى مسابقات الموروث البحري للموسم (2019/2020) ضمن مهرجان الموروث الشعبي الخليجي المقام برعاية اميرية سامية باقامة مسابقة صيد الأسماك (الحداق) في ديوانية الصيادين في الوطية بمشاركة كبيرة.

وشهدت المسابقة وهي الاولى ضمن خمس مسابقات مقررة في المهرجان مشاركة 105 متسابقين من محبي هذا التراث الأصيل من اصل 130 سجلوا بالفعل ويحرز المركز الاول المتسابق الذي يصطاد اكبر سمكة حتى انتهاء المسابقة مساء اليوم «أمس».

وقال رئيس اللجنة المنظمة لمسابقات الموروث البحري الشيخ سالم النواف الاحمد الجابر الصباح للصحافيين بالمناسبة ان هذه المسابقة تدشن المسابقات البحرية المقررة والتي تتضمن اربع مسابقات مختلفة اخرى في صيد الاسماك في البحر وعلى الشاطئ اضافة لمسابقات في الالعاب الشعبية خاصة بالرعيل الأول.

واضاف ان اللجنة المنظمة وفرت كل الامكانات لانجاح المسابقات واهمها التأكد من حالة الطقس والبحر بالتنسيق مع ادارة الارصاد الجوية كما نسقت مع ادارة الطوارئ الطبية لمساعدة المتسابقين في حالات الضرورة. وذكر النواف ان اللجنة وضعت شروطا محددة تحافظ على البيئة البحرية لشواطئ البلاد كما استعانت برجال خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية ووزارة الصحة للمساهمة في تنظيم السباق والحفاظ على سلامة المتسابقين، مشيدا بجهود جميع الجهات التي دائما ما يكون لها أثر طيب بنجاح المسابقات ومساعدة المتسابقين في حال حدوث أي طارئ منوها بتعاون (الحداقة) المشاركين من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي مع اللجنة المنظمة.

وأوضح ان اللجنة رصدت جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الـ 10 الأولى مبينا انه سيتأهل اصحاب المراكز من 1 الى 30 للمشاركة في المسابقة الكبرى للمهرجان على دانة سمو الامير التي ستقام في ختام المهرجان.

وثمن النواف رعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد للمهرجان الذي يقام للعام العاشر على التوالي.

وقال ان هذه الرعاية تأتي تجسيدا لحرصهما على إحياء تراث الآباء والأجداد لاستلهام العبر والقيم الحميدة المتمثلة في التحمل والصبر والتعاون والاعتماد على النفس.

