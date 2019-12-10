وطن النهار

ثمن محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة العامة للبيئة، للحفاظ على البيئة وحمايتها في مناطق الكويت كافة وفي محافظة الاحمدي على نحو خاص، مشيرا الى توجيهه إدارة العلاقات الحكومية بالمحافظة بالتواصل مع مسؤولي الهيئة، للوقوف على الإجراءات المتخذة تجاه تلوث نقعة الكوت بشاطئ الفحيحيل. وفي هذا الإطار أشار مدير ادارة العلاقات الحكومية بالمحافظة حامد الابراهيم الى أن ذلك يأتي في إطار متابعة جميع المستجدات والمشكلات التي تطرأ بمختلف مناطق المحافظة، منوها الى انه تمت مخاطبة الهيئة في نهاية شهر يوليو 2019، حيث أفادت الهيئة أخيرا بأنها قامت بمخالفة الشركة المسؤولة عن النقعة، كما أن إدارة التفتيش والرقابة بمحافظة الاحمدي اتخذت العديد من الاجراءات والتي تمثلت في معاينة الموقع لأكثر من مرة على مدار العام بسبب تكرار رمي المخلفات البلدية والزيوت، علاوة على التنسيق مع الإدارات المعنية (إدارة رصد السواحل والتصحر، إدارة رصد جودة المياه، مركز المختبرات التحليلية). وختم الابراهيم بأن الهيئة شددت على ضرورة وضع كاميرات مراقبة داخل النقعة لرصد القوارب المخالفة، والمراقبة المستمرة على نقعة الكوت.