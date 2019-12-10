وطن النهار

عقدت لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي ورشة عمل بحضور محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد حيث تم التطرق لعدة مواضيع تخص تطوير الخدمات والمشاريع في العاصمة، فيما قدمت بلدية الكويت ممثلة بادارة المخطط الهيكلي عرض مرئي حول خطتها لتطوير العاصمة بناء على منظورها في المخطط الهيكلي الرابع للدولة والذي هو حاليا في طور التنفيذ، بالاضافة الى الاخذ في الاعتبار الاستخدامات الجديدة والكثافات الناتجة عنها وتوفير الخدمات في العاصمة. واوضح رئيس اللجنة د. حسن كمال في تصريح صحافي عقب ورشة العمل انه تم عمل عرضا مرئيا لمشروع تطوير اسواق المباركية وهو مشروع عبارة عن تصميم وتنفيذ وسيتم البدء فيه بداية السنة المالية الجديدة، بالاضافة الى الاهتمام بالمساحات الخضراء وخطط التجميع في المباركية. وبين انه تم مناقشة الخطة المرورية وتوفير مواقف السيارات والخدمات العامة والمختصة فيها الوزارات الخدمية، وجرى كذلك النقاش مع الوزارات المشاركة في الورشة على الخطط المستقبلية وضرورة التنسيق بين هذه الجهات لتنفيذ مشاريعها في اقرب وقت ممكن.