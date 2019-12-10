وطن النهار

تقدم رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البار ورئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين العم ابراهيم طاهر البغلي الى رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق علي الغانم بالشكر لمعاليه على تهنئته بمناسبة الفوز بعضوية الهيئة العليا لمجلس إدارة صندوق التمويل الكشفي العربي والتي حصلت دولة الكويت بموجبها على مقعدين في الاجتماعات التي عقدتها المنظمة الكشفية العربية في القاهرة.

وقال البغلي لقد أثلجتم صدورنا وقلوبنا بكلماتكم تجاه ما قمنا به من واجب لتعزيز العمل الانساني والتطوعي والكشفي لخدمة الوطن المواطنين والمقيمين.

واستطرد البغلي ان كلمات رئيس مجلس الأمة في برقية التهنئة كلمات صادقة في صياغتها والعظيمة في معانيها والتي عكست رقي معاليكم وطيب تعاملكم بمثابة دافع لنا للمضي قدما في مجال العمل الإنساني والتطوعي والكشفي بل وتزيدنا شرفاً ومسؤولية في ترجمة العمل التطوعي والعطاء الإنساني مع جميع افراد ومؤسسات المجتمع المدني داخل وخارج دولة الكويت دولة العز والفخر والوفاء بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح قائد العمل الإنساني حفظه الله ورعاه.

