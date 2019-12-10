وطن النهار

أحيا العالم قبل أيام وبالتحديد في 5/12/2019 اليوم العالمي للتطوع

حرصت قيادتنا الرشيدة بقيادة أمير الإنسانية صاحب السموأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على دمج الشباب في الأعمال التطوعية داخل الدولة وخارجها، وذلك في الأعمال الإنسانية وإغاثة المنكوبين، والمساعدة في حل الأزمات في الدول الفقيرة، حتى يتعرف الشباب على حياة تلك الدول ومستوى المعيشة فيها، فيقدر النعمة التي وهبه الله إياها في بلده الكويت ويسعى للمحافظة عليها.

ومن ثم تولي حكومتنا الرشيدة العمل التطوعي اهتماما كبيراً، ويحظى العمل التطوعي باهتمام حكومي وشعبي لغرسه في نفوس أبناء المجتمع من مواطنين ومقيمين، وتحويله إلى سلوك عملي يحرص عليه الكثيرون، ويقبلون عليه مخلصين متجردين من حب الذات أو التطلع للوصول إلى مناصب قيادية، حتى يكون عملهم هذا خالصاً لله عز وجل.

مازال العمل التطوعي في دولتنا الحبيبة الكويت على الرغم مما شهدته الكويت خلال السنوات الماضية من نمو كبير يحتاج إلى المزيد من الوعي والإقبال من أبناء الوطن ليدركوا قيمته، ويبذلوا من وقتهم وجهدهم ومالهم كذلك من أجل إغاثة المحتاجين والمنكوبين داخليا وخارجيا، لمساعدة ديرتنا الحبيبة في القيام بدورها الإنساني والخيري في العالم.

وإن المكانة المتميزة التي احتلتها الكويت في مجالات العمل التطوعي المختلفة جاءت نظير دعمها للعديد من دول العالم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي والتي نالت الاستحسان والاشادة من جميع دول العالم.

واعتبر البغلي أن المبادرات الإيجابية التي يقوم بها فريق العمل التطوعي وجمعيات النفع العام من المقومات الرئيسة للنظام التطوعي بالكويت في التعاون بالعمل على تحقيق الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات الصلة بالتطوع.

وذلك لما يمثله العمل التطوعي من أهمية اجتماعية وإنسانية عظيمة، وكونه رمزاً من رموز تقدم الأمم وازدهارها، لأنه يعكس مقدار تحضر الفرد وولائه وانتمائه وحبه لوطنه، حيث يسعى المتطوع بقرار ذاتي لتقديم طاقته في تحقيق خدمة المجتمع، ويساعد على تنميته في عمل تطوعي غير ربحي وغير وظيفي أو مهني، في سبيل تقديم أية مساعدة لأية شريحة من شرائح البشر، سواء كان مع ذوي الإعاقة أو المسنين أو الأيتام أو الفقراء والمحتاجين أو المنكوبين وغيرهم، ما ينعكس على نفسية المتطوع بطعم ومذاق خاص وأثر حميد، ومردود مختلف يتمثل في الشعور بالرضى والسعادة الصادقة لا يعرفه إلا من جرب هذا النوع من العمل التطوعي، سواء في المجال الديني أو الوطني أو الاجتماعي أو الإنساني، قاصداً به وجه الله تعالى.

والعمل التطوعي يحافظ على القيم الإسلامية، ويجسد مبدأ التكافل الاجتماعي، واستثمار أوقات الفراغ بشكل أمثل، ويجلب لصاحبه الخير في الدنيا والآخرة، ومن ثم أثنى عليه الله في قوله تعالى: «ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم».

وانطلاقاً من تلك القيمة العظيمة للعمل التطوعي، فإن الدول الحديثة تعتني به اعتناء كبيراً، لمعالجة مشكلات العصر والتغلب على كثير من الظروف الطارئة، في منظومة رائعة من التحالف والتكاتف بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي. وذلك لمعالجة القصور الذي تقع فيه الحكومات نتيجة عدم القدرة على تلبية جميع متطلبات الشعوب بصورة كافية، ولذلك فإن بعض الدول، كسويسرا مثلاً، يعتبر التطوع إلزامياً للذين لا تنطبق عليهم شروط الخدمة العسكرية ممن هم في سن 20-60 سنة.

ولقد نشأ العمل التطوعي في ديرتنا الحبيبة الكويت نشأة مبكرة، عن طريق إنشاء الجمعيات الخيرية والتطوعية.

إن ثقافة التطوع مازالت تحتاج إلى الكثير من الجهد لنشرها بين أبناء الوطن لإدراك قيمته والإقبال عليه، وهذا يتطلب السعي الدؤوب من الجهات المختصة؛ الأسرية والتعليمية والإعلامية وغيرها، لتعزيز ثقافة التطوع وغرس قيم التضحية، وتنمية روح العمل الجماعي في نفوس الناشئة منذ السنوات الأولى من عمر الطفل، وتوعية الشباب بقيمة التضحية والعطاء.

ويسرني بأن توجه بالشكر لكل من أسهم في انجاح يوم العمل التطوعي الثامن لرعاية وخدمة وتأهيل مرضى كبار السن في مستشفيات وزارة الصحة والشكر موصول لوزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود الصباح لرعايته المتميزة لفعاليتنا ومدير منطقة حولي الصحية د. حمود الزعبي وجميع العاملين بوزارة الصحة ولجميع المجموعات التطوعية ولجميع وسائل الاعلام ولجميع من أسهم معنا في دعم هذا النشاط التطوعي افرادا ومؤسسات بكافة اطيافهم لتحقيق رسالة الدولة تجاه القضايا المتعلقة بالصحة العامة للمواطنين والمقيمين.

