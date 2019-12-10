وطن النهار

انطلقت في 4 ديسمبر الماضي ولمدة يومين فعاليات الاسبوع الكويتي الـ 12 تحت شعار «الكويت في مصر» برعاية رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومشاركة اكثر من 80 جهة كويتية ومصرية تمثل القطاعين العام والخاص.

وافتتح المعرض نيابة عن رئيس الوزراء المصري وزيرة الهجرة نبيلة مكرم وبحضور رئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي وراعي جائزة البغلي للابن البار العم ابراهيم البغلي وسفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية السيد محمد صالح الدويخ ورئيس مجموعة معارض الجابرية السيد احمد بهبهاني ومقررة اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار السيدة نادية الشطي ولفيف من الوزراء والمسؤولين ونواب البرلمان وشخصيات عامة ومثقفين وفنانين.

وأكد رئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البار العم ابراهيم البغلي على هامش الافتتاح ان العلاقات المصرية - الكويتية علاقات «راسخة ومتميزة وعميقة» الى جانب كونها نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية - العربية. وأضاف البغلي ان معرض «الكويت في مصر» بنسخته الـ 12 يشكل نوعا من التواصل الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والإنساني بين الكويت ومصر نظرا لتنوع الجهات المشاركة من كلا الجانبين سواء حكومية أو خاصة مؤكدا اهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب البغلي عن سعادته بالمشاركة الكبيرة والحضور «المميز» لكل اطياف المجتمع المصري في المعرض سواء الجانب السياسي أو الاعلامي أو الاقتصادي والاجتماعي او الانساني معتبرا ذلك «رسالة تقدير ومحبة من الاشقاء المصريين للكويت وشعبها».

وقال البغلي إن مشاركة المبرة في معرض الكويت في مصر، جاءت من منطلق حرصنا على التواجد في مثل هذه الفعاليات من أجل تنشيط ثقافة «بر الوالدين» في العالم وتشجيع الأبناء على ذلك.

وأوضح البغلي أن جائزة الابن البار انطلقت منذ عام 2007م، وبالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في الكويت تتمثل بتشجيع الأبناء على بر والديهم وبر كبار السن، وبر وطنهم، وتوطيد وتقوية العلاقات الأسرية، وتوعية المجتمع باحتياجات كبار السن المختلفة، وتفعيل دور الإعلام تجاه قضايا برالوالدين وبر كبار السن، وبرالوطن، وتفعيل دور كبار السن ودمجهم في المجتمع، والاستفادة من الفائزين بالجائزة كمصدر للتوعية، والتشجيع على العمل التطوعي مع كبار السن، وتعزيز السلوك الإيجابي لدى الأبناء تجاه والديهم وكبار السن، ورد السلوك السلبي تجاه الوالدين وكبار السن إلى القواعد التي حددها الشرع الإسلامي والدستور والعادات والتقاليد .

وأشار البغلي ان المبرة نظمت مسابقات وأنشطة وفعاليات مسابقة البغلي للابن البار بالتنسيق مع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني، ومسابقة البغلي للابن البار للقصة القصيرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ومسابقة البغلي للابن البار للتصوير الفوتوغرافي بالتنسيق مع الجمعية الكويتية لفنون التصوير الفوتوغرافي، ومسابقة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية بالتنسيق مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، ومسابقة البغلي للابن البار للشعر الفصيح والشعر الشعبي بالتنسيق مع رابطة الأدباء الكويتية، ومسابقة البغلي للابن البار لتصميم وإدارة موقع إلكتروني بالتنسيق مع الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات، ومسـابقة البغلـي للابن البـار القصـة القصيـرة ومسـابقة العمـل التطوعـي لطلبـة لمرحلة المتوسطة والثانويـة بالتنسـيق مـع وزارة التربيـة، ومسـابقة وسـام البغلـي للابن البـار للكشـافة بالتنسـيق مـع جمعيـة الكشـافة الكويتية، ومسـابقة وسـام البغلـي للابن البـار للمرشـدات بالتنسـيق مـع جمعيـة المرشـدات الكويتيـة.

وفي الختام أشكر جمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبا على حسن الضيافة والاستقبال.

ومن جانبها، قامت مقررة اللجنة العليا لجائزه الابن البار السيدة نادية الشطي بتعريف الجمهور الزائر لمعرض الكويت في مصر عن مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار حيث قالت: حرص مبرة الابن البار للمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية لنشر أهداف المبرة والتعريف بالمسابقات والبرامج والأنشطة التي تهتم بشريحة كبيرة في المجتمع وهم كبار السن.

وذكرت الشطي للجمهور ورواد المعرض أن مبرة البغلي للابن البار هي مؤسسة اجتماعية تعمل على تنظيم البرامج التربوية الهادفة، التي تعمل على ترسيخ المبادئ والعادات الحسنة في المجتمع الكويتي، عن طريق تعزيز فضيلة البر بكل أنواعه، لاسيما بر الوالدين.

وأشارت الشطي إلى أن مبرة البغلي للابن البار تهدف إلى تشجيع الأبناء على بر والديهم، وأقاربهم وأولي أمرهم، وكبار السن بصورة عامة، من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات الهادفة، التي تقيمها في صورة مسابقات متنوعة، تقدم من خلالها الجوائز البسيطة المحفزة، حيث تهدف المبرة إلى توعية المجتمع بضرورة بر الوالدين، ونشر هذا الوعي بين الأسر الكويتية، من أجل توطيد هذه العلاقة، وتعزيز سلوك الأبناء الإيجابي تجاه والديهم أو أولي أمرهم، وتقوم المبرة لتحقيق أهدافها بتعزيز عمل وسائل الإعلام في قضايا الآباء والأجداد، ونشر المطبوعات التي تحث على بر الوالدين، وإقامة البرامج المسموعة والمرئية، وتشجيع الأبناء المغتربين على الاستمرار في الاتصال بوالديهم بصفة مستمرة. وثمنت الشطي مشاركة المؤسسات الكويتية بفاعليات المعرض مشيدة بدور واهداف مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار التي تعمل على تعزيز العلاقات الأسرية وترابط المجتمع، كما تعمل على تعزيز المشاركة في العمل التطوعي وحث وتوعية الأبناء باحتياجات كبار السن وتفعيل دور كبار السن لدمجهم في المجتمع.

