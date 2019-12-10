وطن النهار

قدم رئيس مجلس امناء مؤسسة المنجزين العرب الاستاذ سامح شكري درع التميز لرئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن ورئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين العم ابراهيم طاهر البغلي، وذلك خلال افتتاح الاسبوع الكويتي الثاني عشر في القاهرة.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس امناء مؤسسة المنجزين العرب الاستاذ سامح شكري أن جائزة الابن البار التي أطلقها ابراهيم البغلي منذ سنوات حققت نجاحاً غير مسبوق، مشيرا إلى أنها فكرة رائدة على مستوى الوطن العربي لحث الأبناء بأن يكونوا بررة بوالديهم والمجتمع المحيط بهم، والوطن.

وأضاف لطفي ان نجاح وتميز الابن البار يأتي تأكيدا على أصالة الفكرة وجهود فريق العمل الذي وضع بصمة متفردة، لذلك يستحق قائد هذا العمل التقدير دائما والدعوة إلى تعميم الفكرة في العالم العربي، وهذا ليس بجديد على مواطني دولة الكويت وخصوصا بان اميرها هو قائد الإنسانية في العالم أجمع.

