وطن النهار

تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية سعد إبراهيم الخراز وبحضور رئيس مجلس ادارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البار العم إبراهيم طاهر البغلي ورئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار الاستاذ علي حسن محمد وجميع المكرمين من ابناء الكويت البررة وجميع الفائزين بمسابقات جائزة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار تنظم جائزة البغلي للابن البار احد مشاريع مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار الحفل الختامي لتكريم ابناء الكويت البررة وتكريم الفائزين يجائزة البغلي للابن البار. وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الاربعاء الموافق 18 ديسمبر الحالي في قاعة البركة فندق كراون بلازا في منطقة الفروانية.