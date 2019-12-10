أول النهار

استقبل الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني، قادة الحرس الوطني ومنتسبي مديرية الشؤون المالية والتجهيز والعقود التابعتين للمعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد في الحرس الوطني، وأعرب لهم عن تقدير قيادة الحرس الوطني لجهودهم وتميزهم في أداء مهامهم

وألقى الأحمد كلمة قال فيها: «في البداية، نود أن نعرب لكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أخي رئيس الحرس الوطني، سمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح (حفظه الله) عن بالغ شكرنا وعظيم تقديرنا لما تبذلونه من جهود عظيمة، يعكسها تميزكم في أداء واجباتكم ومهامكم، وهذا إن دل فإنما يدل على القيادة المتميزة من القادة والضباط، وعلى اجتهاد ضباط الصف والأفراد المنتسبين إلى هاتين الوحدتين».

وثمن الأحمد جهود منتسبي المديريتين وحرصهم على تطبيق اللوائح والنظم المعمول بها، حيث قال: « إذ نثمن لكم جهودكم خلال السنة المالية 2018 / 2019 والسنة المالية الحالية، فإننا لنقدر حرصكم على تطبيق اللوائح والنظم التي تتوافق مع الإجراءات المتبعة في الدولة والمتعلقة بطبيعة عملكم، كما نثمن حرصكم على صرف الميزانية في قنواتها وبنودها الصحيحة».

وأكد قيام الحرس الوطني، لاسيما الوحدات المعنية بالشؤون المالية بمهامه بكل شفافية ووضوح، وتوج ذلك بحصوله على جائزة الشفافية لعامين متتاليين، وقال: وقد اجتمعنا بكم اليوم، لنؤكد لكم ثقتنا الكبيرة بكم وما تقومون به من مهام بكل وضوح وشفافية، مؤكداً أن «الحرس الوطني حصل بجهودكم وجهود جميع منتسبيه لعامين متتاليين 2013 و2014 على جائزة الشفافية ومدركات الإصلاح متصدرا جميع الأجهزة والهيئات الحكومية، مسجلا بذلك إنجازا مشهودا، ومازال يواصل هذا النهج انطلاقا من مبادئه التي يؤمن بها.

واختتم الأحمد كلمته قائلا: وفقكم الله وسدد على دروب الإخلاص في العطاء خطاكم لما فيه تقدم الحرس الوطني وخير وصلاح وطننا الكويت في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد الأمين.

وفي ختام اللقاء تفضل الأحمد بمنح بعض المتميزين في المديريتين شهادات تقدير لتميزهم في المجالين: العلمي والتدريبي، وفي مجال الإبداع.

حضر اللقاء وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي، ومدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال محمد الذياب، والمعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد العميد رياض محمد طواري.

