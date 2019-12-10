أول النهار

أشاد الرائد الحقوقي اسامة العفاسي أمس الإثنين بالتعاون القضائي العسكري القائم بين الكويت والاردن لاسيما في مجال تبادل الخبرات والدورات التدريبية المعنية بتأهيل القضاة وتطوير مهاراتهم القضائية. جاء ذلك في تصريح ادلى به العفاسي لـ (كونا) على هامش مشاركته ومجموعة من ضباط الجيش الكويتي في الدورة المتقدمة للضباط رقم (16) للقضاة العسكريين التي ينظمها المعهد القضائي الاردني. وقال العفاسي ان مشاركة الجيش الكويتي في هذه الدورة تعكس التعاون بين القضاءين العسكريين في البلدين من اجل تأهيل القضاة استنادا الى قواعد من البناء العلمي والمهني التي تزخر بها المؤسستان القضائية والعسكرية الاردنيتان.