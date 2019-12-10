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الرياض- «كونا»: يغادر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لترؤس وفد الكويت في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي ستعقد في العاصمة الرياض. (طالع ص 18)

الى ذلك اعلن الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني امس ان المجلس الوزاري التحضيري للقمة الخليجية رفع توصياته الى الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون المقررة اليوم. فيما أعرب وزراء الخارجية عن ثقتهم بأن قمة الرياض ستكون قمة بناءة حافلة بالقرارات الفاعلة.

وذكرت الامانة العامة لمجلس التعاون في بيان صحافي ان الاجتماع الـ145 الذي عقد بمقرها بمدينة الرياض جاء برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي د.أنور قرقاش ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. وترأس وفد الكويت في الاجتماع الوزاري الـ145 التحضيري للقمة الخليجية نائب وزير الخارجية خالد الجارالله. وأضاف البيان ان وزراء الخارجية عقدوا في البداية اجتماعهم الدوري المشترك مع رئيس وأعضاء من الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى برئاسة رئيس الهيئة بدورتها الحالية أحمد الحارثي. وبينت ان الحارثي استعرض تقرير الهيئة عن أعمال دورتها الثالثة والعشرين ومرئياتها تجاه الدراسات التي كلفت بدراستها من قبل المجلس الأعلى. واضافت انه بعد ذلك بدأ المجلس الوزاري اجتماعه الـ145 التحضيري حيث أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي أن مجلس التعاون هو تعبير عن تلاقي إرادة وطموحات القادة مع آمال شعوب دول المجلس في إنشاء منظومة أساسها التعاون والتوافق على سياسات ومواقف تعزز أمن واستقرار المنطقة وتسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة لتحقيق الاستقرار والنماء والرخاء لبلداننا والسعادة لشعوبنا.

واضاف انها ايضا منظومة لإقامة علاقات صادقة تستمد مبادئها من ديننا الحنيف والمواثيق الدولية والنظام الأساسي لمجلس التعاون والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يدعم المصلحة المشتركة والتعاون والشراكة.

بدوره قال الزياني إن وزراء الخارجية أكدوا اعتزازهم بانعقاد القمة الخليجية الـ40 في الرياض معربين عن ثقتهم بأنها ستكون قمة بناءة حافلة بالقرارات الفاعلة التي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون وتحقق تطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتضامن والتكامل. واضاف أن وزراء الخارجية بحثوا الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة التحضيرية بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه بشأن قرارات مقام المجلس الأعلى والمجلس الوزاري وما تم انجازه في اطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك. واضاف انه تم ايضا التطرق الى التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرا لرفعها الى الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون للتوجيه بشأنها.