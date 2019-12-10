الأولى

الرياض – الوكالات: ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية وصل الى السعودية امس لحضور الاجتماع التحضيري للقمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي.

ومثل الوزير سلطان بن سعد المريخي قطر في قمة العام الماضي لكن وكالة «رويتزر» قالت انه «لا يزال من المحتمل» أن يحضر أمير قطر قمة هذا العام اليوم الثلاثاء بعد اجراء مناقشات بين الدوحة والرياض على مستوى رفيع لانهاء مقاطعة قطر.

وفي الدوحة أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني غادر امس الى جمهورية رواندا في وسط القارة الأفريقية للمشاركة في حفل تقديم جائزة باسمه متعلقة بالتميز الدولي في مكافحة الفساد في العاصمة الرواندية كيغالي.

