الأولى

مع قرب الإعلان عن التشكيل الحكومي والتأكيد على مواجهة ملفات الفساد وهدر المال العام ومعاقبة المتسببين في تعطيل عجلة التنمية الاقتصادية، واتساقاً مع هذا التوجه أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تتابع أوجه الإنفاق على مشروعات التنمية في الخطط السنوية، لافتة أن تلك المشروعات وضعت في ضوء معايير أكثر صرامة وجدية في اختيار المشروعات التنموية ذات العوائد التنموية العالية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، والتي يكون لها دراسة جدوى وعائد استثماري ومخرجات واضحة، مع خلق فرص عمل للمواطنين. (طالع ص 09) وبينت العقيل رداً على سؤال برلماني أن وزارة المالية تختص بتوفير الميزانيات لجميع الجهات الحكومية وأن مشروعات الخطة جزء من تلك الاعتمادات، مضيفة أن جهاز متابعة الأداء الحكومي يتابع جميع العقود التي تبرمها الجهات الحكومية.

وقالت إن جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة يستهدفان تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة والرقابة على تنفيذ الميزانية إيراداً ومصروفاً، بالإضافة إلى مراقبة الجهات الحكومية ورصد أي خلل فيها، سواء أكان مالياً أو غير مالي.

واضافت العقيل إن عدد المشاريع المدرجة والمعتمدة في الخطتين الخمسيتين 2010/2015 – 2015/2020 قد بلغ 6120 مشروعاً ، باعتمادات مالية قيمتها 44.5 مليار دينار، مبينة أن إجمالي الصرف الفعلي بلغ 28.3 ملياراً، تمثل 63.6 % من إجمالي الاعتمادات المالية وذلك خلال 10 سنوات امتدت من العام المالي 2010/2011 وحتى الشهور المنتهية حتى الآن من السنة المالية الحالية 2019/2020.