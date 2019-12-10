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بغداد - الوكالات: رفعت السلطات العراقية امس حالة الانذار لأعلى درجة في جميع القطعات العسكرية بمحافظة كربلاء اثر اغتيال ناشط مدني بارز فيما تستعد بغداد لمظاهرات حاشدة اليوم يشارك فيها محتجون من مدن الجنوب.

وذكرت مصادر ان جميع مداخل مدينة كربلاء قد اغلقت ومنع الدخول اليها باستثناء سكانها.

وجاءت تلك الخطوات بعد تكرار الاعتداءات على الناشطين في المدينة، وكان آخرها اغتيال الناشط، فاهم الطائي، امام منزله بعد عودته من التظاهر. وأكد قائد شرطة كربلاء لوكالة الأنباء العراقية ان جميع قطعات القيادة دخلت حالة الانذار منذ يوم الأحد في المدينة.

في غضون ذلك بدأ متظاهرون من المحافظات الجنوبية بالتوافد على ساحة التحرير في بغداد التي شهدت امس هدوءاً حذرا فيما عم الترقب جسور الجمهورية والسنك والأحرار التي يتواجد عليها المتظاهرون منذ اسابيع.

ويسود جو من التخوف في بغداد ومدن الجنوب اثر موجة الاغتيالات والتصفيات وحالات الخطف التي طالت ناشطين في ساحة التحرير خاصة لاسيما ان الحكومة عاجزة عن معرفة الجهات المتورطة ومن يقف خلفها، بحسب ما اكد بعض الناشطين.

وفي هذا السياق كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، عن صدور قرارات جديدة تخص الحشد الشعبي في العاصمة بغداد.وقال خلف بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، ان «القائد العام للقوات المسلحة اصدر توجيهاً بعدم تدخل الحشد الشعبي في قضايا تخص الأمن». وأضاف ان «القرارات نصت على حصر تكليف الحشد بمهام امنية بالقائد العام للقوات المسلحة فقط»، لافتاً الى ان «مقار الحشد الشعبي داخل العاصمة باقية في مكانها».

يذكر ان بغداد شهدت مساء الجمعة هجوماً دامياً أودى بحياة 24 شخصاً، بعد ان هاجم مسلحون المحتجين، مطلقين الرصاص الحي. وشن المسلحون المجهولون هجومهم، وسيطروا لفترة وجيزة على مبنى يحتلونه منذ اسابيع قرب جسر السنك. وأشار شهود الى ان المسلحين دخلوا المبنى وأطلقوا النار منه باتجاه جسر السنك، حيث تتمركز القوات الأمنية.

على صعيد متصل استدعت وزارة الخارجية العراقية امس سفراء فرنسا وبريطانيا والمانيا وكندا احتجاجا على «التدخل المرفوض» في الشؤون الداخلية اثر اصدارها بيانا ادان احداث ليلة الجمعة الدامية في بغداد.