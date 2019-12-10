الأولى

أكدت مصادر مطلعة ان هيئة القوى العاملة لا تمانع في صرف العمالة للشركات الحاصلة على موافقة هيئة الصناعة بتحويل ترخيصها إلى منشآة صناعية، موضحة ان ادارات العمل الموزعة على المحافظات الست تعمل على تسهيل اجراءات اصحاب العمل حسب الضوابط واللوائح المعتمدة. وأشارت المصادر لـ «النهار» إلى حرص قياديي القوى العاملة لى تطوير خدماتها بما يسهل على أصحاب العمل استكمال اجراءاتهم وممارسة أعمالهم في مختلف الانشطة، مشددة على أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في تطبيق النظام الآلي الذي يسهم في تذليل المعوقات امام المراجعين. وذكرت أن الهيئة اعتمدت موافقة هيئة الصناعة على منح مزايا الاعفاءات الجمركية للحرف الحاصلة على موافقة لتحويلها إلى منشآت صناعية من ناحية تقدير العمالة، وذلك الى ان يتم نقلها إلى مناطق صناعية وتحويل الترخيص إلى منشأة. من جانب آخر، أصدرت الهيئة تعميما بشأن منح أصحاب العمل مهلة مدتها شهران من تاريخ إصدار أذونات العمالة المستقدمة من الخارج لأول مرة لاعتماد تحويل أجورهم إلى المؤسسات المالية المحلية. وقالت المتحدث الرسمي في الهيئة أسيل المزيد: حرصا على حماية حقوق العاملين وتنظيما لسوق العمل، تقوم إدارة تفتيش العمل بالتأكد من التزام صاحب العمل بمنح العامل أجره بأي وسيلة من وسائل الإثبات.