الأولى

وافق المجلس البلدي في جلسته امس على فصل ترخيص المطعم عن المقهى ومنع الشيشة بالمقاهي، كما احال عددا من الاقتراحات الى اللجان، منها انشاء حديقة عامة لخدمة اهالي منطقة الدعية تشتمل على انشطة رياضية وترفيهية، وكذلك استقطاع ما لا يقل عن 4000 متر مربع من مدرسة (زينب الابتدائية للبنات) لاستخدامه حديقة عامة محاطة بمضمار للمشي في منطقة الدعية السكنية. واحال المجلس عددا من الاقتراحات الى اللجنة الفنية والجهاز التنفيذي ولجنة العاصمة، من بينها تطوير وتحديث الواجهة البحرية ووضع لائحة خاصة بالمداخن المستخدمة في السكن الخاص، و تشغيل مشروع المرافق الصحية العامة (دورات المياه- العاصمة). ومن المقترحات التي وافق عليها المجلس كذلك احالة توصيات ورشة اللجنة القانونية ولجنة البيئة الى اللجنة القانونية لاعداد مذكرة ترفع الى المجلس للتصديق عليها ومن تلك التوصيات تزويد البلدية بنظام متابعة (GPS) لجميع سيارات ناقلي النظافة سواء العقود التي تبرمها البلدية او العقود الخاصة. ووافق المجلس ايضا على احالة توصية بمراقبة عقود نظافة المناطق الاستثمارية والتجارية بالاضافة الى الجهات الأخرى مثل المستشفيات بحيث تتابع البلدية وتراقب جميع عقود النظافة سواء التابعة لها او غير التابعة.