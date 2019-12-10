آراء

في اليوم العالمي لمكافحة الفساد وهو يوم يحتفي به العالم أجمع لتضافر الجهود الدولية وتنسيقها لمكافحة تلك الظاهرة التي اصبحت السمة الغالبة في كثير من دول المنطقة، بل وتشكل أحد التحديات الكبيرة للاستقرار السياسي والاقتصادي والتنموي حتى ظهر لدينا ما يسمى بمفهوم «الدولة الناهبة والمنهوبة» وهو مصطلح اطلقه عالم السياسة الجزائري محمد حشماوي، حيث يرى ان اعوان السلطة تمكنوا من الهيمنة على الدولة بمفهومها السلطوي، وتمكنوا من تطويعها للحفاظ على مناصبهم ونهب ما استطاعوا اليه سبيلا حتى ظهرت الدولة بشكل «الناهبة الا انها في الوقت نفسه منهوبة ايضا»، وتلعب تلك الطبقة السياسية دورا مهماً في تغييب صانع القرار عن الواقع بموضوعية، ما يسهم في قطع الدولة عن جذورها الاجتماعية وتتحول جميع المساحات التي تعجز السلطة عن مراقبتها كوسائل التواصل الاجتماعي والأحياء المهمشة الى فضاءات لتشكل مواطنة ضد الدولةّ، ولهذا مكافحة الفساد لم تعد شعاراً ترفياً او ارقاماً ومراكز تحاول الدول الحصول عليها وانما اجراءات تحافظ على بقاء الدولة كمظلة امنة للجميع.

اما ابرز سبل مكافحة الفساد فتكون من خلال تواجد القنوات الرسمية والقانونية والتشريعات، ثم الاستراتيجية التقليدية والحديثة الاعلامية التي توجه المجتمع بهذا الاتجاه الذي يعزز سبل وآليات مكافحة الفساد، ثم الصدمات والأزمات التي تلعب دورا هاما في تعزيز التضامن المجتمعي ضد ظواهر الفساد، ويأتي فوق ذلك كله الارادة السياسية والتي تعززها الضغوط المجتمعية وضغوطات الرأي العام للمضي في تحقيق وتطبيق جميع خطط واستراتيجيات مكافحة الفساد. ففي ظل غياب الارادة السياسية يصعب نجاح تلك الخطط الهادفة لاستئصال تلك الظاهرة من جذورها وليس فقط ظواهرها، والجذور هنا تتمثل في الثقافة والآليات وطبيعة الادارة.

كل تلك العوامل تلعب جميعها لصالح مكافحة الفساد، والتي اضحت مطلباً عالمياً وتوجهاً يسعى لتحقيقه المجتمع الدولي والذي يترتب عليها اختفاء الكثير من الممارسات الدولية غير العادلة كانتشار الأسلحة والاتجار بالبشر والتغيرات المناخية، وهي قضايا كبرى تبدأ معالجتها بمكافحة الفساد وتطبيق منظومة للسلوك والتدابير او ما يسمى بـ «Code of Conducts»، فمتى سنرى تلك المنظومة مطبقة في مجتمعاتنا قولا وعملا؟

