آراء

الأصل فسد ومفسد وفاسد وجمعها فساد والجمع لها هي الكلمة التي دخلت على مسامع أهل الكويت منذ نصف عقد تقريبا ولأن الفساد زاد وكثر وكبر حجمه وانتشر بصورة سرطانية عندنا وقد تم انشاء هيئة مستقلة محايدة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2016م والصادر بتاريخ 20416/1/24م لمكافحة الفساد جاء انشاء هذه الهيئة كاستجابة لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تنص عليها بالمادة (6) (أن تكفل كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظام القانون وجود هيئة أو هيئات من شأنها منع الفساد) ووجود الهيئة العامة لمكافحة الفساد بات استحقاقاً وطنيا تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، ولكن السؤال: هل تم انشاء هيئة الفساد بسبب اتفاقية الأمم المتحدة؟ أم الشق عود عندنا وأصبح الفساد أمرا واقعا لدينا لا مفر منه؟

ويقول المثل الكويتي القديم «يبي يكحلها عماها» هذا هو حال أحد ممثلي الأمة الكرام حيث قال وهو خير من يقول «دولة الفساد أفضل من اللا دولة» وهي عبارة فلسفية وفق علم الفلسفة قاصدا فيها أهمية وجود الدولة أيا كان حالها ووضعها، ولكن هل يعقل أن نواب الأمة الكرام يقبلون بهذه العبارة وهم يمثلون السلطة التشريعية بالبلاد؟ وهم المراقبون على أداء وعمل السلطة التنفيذية؟ ولكن الجميل أن هذه العبارة جاءت من زميل لهم ولم تأت من عامة الكويتيين الذين باتوا يحذرون الكلام والحديث بكل وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بسبب القوانين الثلاثة وهي المطبوعات 2006م والمرئي والمسموع 2007م والاعلام الالكتروني 2016م وللتذكير أن هذه القوانين صدرت من بيت الأمة ومن ثم تم تطبيقها من قبل السلطة التنفيذية بالبلاد وهنا نقول نعم لمحاسبة المسيء والمخطئ ولكن لا تكونوا سيوفا تصلت على الرقاب بمناسبة ومن غير مناسبة، ولكن السؤال هنا لنواب الأمة الكرام أين يتواجد الفساد في البلاد؟ هل الفساد موجود بالسلطة التنفيذية؟ أم بالسلطة التشريعية؟ أم بالسلطتين معا؟ أم الفساد المقصود هو فساد المواطن والمواطنين؟ وان كان الفساد هو فساد المواطن والمواطنين فمن جعله فاسدا؟ ومن جعلهم فاسدين؟ وهل هناك حل أو حلول للفساد الذي بات ينخر في البلاد والعباد؟ أم سنظل على طمام المرحوم حتى يصل فيها الزمن لوقت يكون الفساد هو سيد الوضع والموقف؟ والكلمة للسيد النائب الفاضل الذي هو سعيد بوجود دولة الفساد.. ما هو دورك ودور زملائك النواب الأفاضل في الثلاث سنوات الماضية للحد أو محاربة الفساد الذي جعلك تقول دولة الفساد؟ وهنا اقول أنا المواطن الكويتي البسيط من فئة الغالبية الصامتة وأتساءل من جعلني فاسدا؟ ولكوني عشت قبل 29 مضت الغزو العراقي لبلدي الحبيب أعرف جيدا معنى «اللا دولة» ولكنني كنت على أمل أن أحيا بدولة الرخاء والتقدم بعد عودة الدولة من حال اللا دولة ولكن شاءت الأقدار أن أحيا دولة الفساد ولذا أقول: سامحني يا وطني واعذرني كوني بت فاسدا، وهنا أتساءل والتساءل لنواب الأمة الكرام وهم يعيشون دور الانعقاد الأخير في عمر مجلسهم الموقر زميلكم قال دولة الفساد وهو لامس فعلا هم الوطن والمواطن هل اصبح ضمن اهتماماتكم وجل اولوياتكم كممثلين عن الامة ومشرعين لها كيفية علاج ومحاربة الفساد؟ أم أنتم منشغلون في مصالحكم الانتخابية وتضبيط وضعكم للانتخابات القادمة؟ والفساد الناخر في جسد البلاد واجساد العباد له رب كريم؟

والتمني هنا من مواطن كويتي يعاني من دولة الفساد كبقية معاناة المواطنين الكويتيين مستشهدا بكلام النائب الفاضل «دولة الفساد أفضل من اللا دولة» أن تحاربوا الفساد وتقضوا عليه قبل أن يصل الحال بنا لمرحلة اللا دولة، ومن يقول ويتكلم عن الفساد ويتغنى بعلاجه من باب أولى أن يبدأ بنفسه حتى يتخلص من الفساد ومن ثم يصلح ما حوله والا عسل الفساد عاجبكم وما تبون علقم اللا دولة، وهذي الكويت صل على النبي والحين ما عاد عندي سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى حتى يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من الفساد والمفسدين وأن تستمر الدولة إلى ما شاء الله ولا نصل لزمن اللا دولة، ولا يصح الا الصحيح.

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? مواطن مينون يسأل: ان كان النواب الكرام يعرفون أننا نعيش بدولة فساد ليش ما يحاربونه ويقضون عليه؟ الجواب بالآية الكريمة رقم (53) من سورة المؤمنون ( بسم الله الرحمن الرحيم - فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ– صدق الله العلي العظيم ) وأنت أترك الجنون عنك يا مواطن واركد.

