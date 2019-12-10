آراء

?يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ? [المجادلة: 11]

يمتاز المجتمع الكويتي بقوة التواصل والعلاقات الاجتماعية بين أفراده، ويعتبر ذلك سلوكاً روتينياً في المجتمع من خلال الديوانيات والمناسبات، ويتم تداول الحديث في هذه الجلسات الاجتماعية بكل شيء، فلذلك من المفترض أن تسهل عملية تشخيص وتمييز الشخصيات السياسية، العلمية، الدينية وغيرها، ولكن نتيجة ما يدور من خبث وعمالة واستغلال من بعض الشخصيات المؤثرة اجتماعياً، ومن بعض الوسائل الإعلامية خلق فئة مغيبة لا تفكر بعقلها بل يسود قلبها أمراضٌ نفسية تعادي فئات أخرى في المجتمع، وتعادي كل من ينادي بالإصلاح، ومن سيرة سيد الشهداء الحسين عليه السلام نأخذ العبر، فالرجل الذي قال في كربلاء «فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر» قتل وسفك دمه واستباح معسكره، وسوق بأنه هو المخطئ ومن قتله هم المصلحون كيف؟، لأن هناك في المجتمع من يقوم بترويج وتسويق ذلك، فما حال هذا العالم أو ذاك، وتلك المجموعة أو أخرى، الأمر أسهل بكثير.

يجهل البعض في المجتمع الكثير من الأمور التي تجعله لا يميز بين الصالح والطالح، ويخلط هو فينشر الطالح على انه صالح، أو تختلط عليه المسائل نتيجة جهله فيكون أداة تتلقى ما يتم ترويجه عن الطالح على انه خير فيصدقه، هكذا هي المسألة عندما نتعامل مع بعض علماء الدين في المجتمع.

تصدر فئة من المجتمع فتواها على عالمٍ مخلص لله سبحانه وتعالى ولوطنه ودينه على أنه فاسد، وتلك الفئة نفسها تقبل أيادي الفاسدين فتشاهدهم على أنهم خير البشر، نتيجة ذلك الجهل وتغييب العقل، فكيف لرجلٍ عالمٍ ميزه الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم أن نضعه في خانة الاتهام بالفساد أو العمالة أو أي أمرٍ مريب، وهو لم يرتكبه بالدليل والعقل والتجربة.

ولكن سوف يأتي اليوم الذي تكون فيه المرآة واضحة، ويخرج الصالح بصورته الحقيقية والطالح ببشاعته، ولا يجادل في ذلك أحد، وما يؤلم الآن هي الخسارة الحقيقية في الفجوة التي تركها علماء الدين نتيجة أفعال البعض من المجتمع ونبذهم لهم، فسماحة الإسلام تفوح منهم، ومنا إن عاملناهم بما يستحقون.

