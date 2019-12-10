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حققت عجوز تركية عمرها 85 عاما حلمها بارتداء فستان الزفاف الأبيض بعد سبعين سنة من زواجها، اذ منعتها الظروف الاقتصادية من ارتدائه عندما تزوجت، وذلك خلال حفل لطيف نظمه أحفادها وحضره جميع أفراد العائلة.

ولبست العجوز «وتدعى دوندو متين، وهي أم لعشرة أبناء وجدة لـ28 حفيدًا وحفيدة» ثوب زفاف أبيض في احتفال نظّمه أحفادها في مدينة أنطاليا التركية، وغنت ورقصت من شدة فرحتها به، وقالت «انني في غاية الفرح، لقد أصبح حلمي حقيقة». وكانت العجوز تزوجت في عمر 15 من ابراهيم متين، الذي فقدته قبل ما يقارب ثلاثين عاما، لكن الظروف الاقتصادية آنذاك حالت دون ارتدائها ثوب الزفاف الأبيض، وظلت تحلم بارتدائه طول حياتها، قبل أن يحقق لها أحفادها الحلم. وطلبت الجدة من حفيدتها القدوم الى بيتها لتطلب منها تحقيق حلمها بارتداء الفستان الأبيض، وقالت لها «لدي حلم، هل يمكنك جعله حقيقة؟ أنا لم ألبس ثوب الزفاف الأبيض في حياتي، وطلبي الوحيد قبل مماتي ارتداء ثوب الزفاف الأبيض».

وسعت الحفيدة بمساعدة زوجها الى تحقيق حلم جدتها، الذي رافقها على امتداد سبعين عاما، واستأجرا قاعة مطعم، ثم دعيا جميع أفراد العائلة للحضور، قبل أن تدخل الجدة بالفستان الأبيض وهي في غاية السعادة.

وعبّرت الحفيدة عن سعادتها لتمكنها من تحقيق حلم جدتها قائلة «لقد كان من المفترض أن تلبس جدتي الثوب الأبيض عشر دقائق، لكنها لم تخلعه لمدة ساعتين، وكانت في غاية السعادة، ولو أن فتاة شابة في عمر العشرين لبست ثوب الزفاف الأبيض لن تكون بهذا القدر من السعادة والفرح».

