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كشفت شركة «بريستول مايرز سكويب» للأدوية، أن علاجاً تجريبياً للسرطان حصلت عليه ضمن صفقة استحواذها على «سلجين» مقابل 74 مليار دولار، حقق نتائج ايجابية خلال التجارب.

وذكرت الشركة أنها ستتقدم في نهاية العام الحالي للحصول على موافقة أميركية على العلاج الخاص بأحد أنواع أورام الدم المتقدمة. والعقار نوع حديث من العلاجات المناعية المعروفة باسم «علاج المستقبلات الخيمرية للخلايا التائية»، يقوم بانتزاع الخلايا المناعية من المريض ويُجري عليها بعض التعديلات ليجعلها تتعرف بشكل أفضل الى الخلايا السرطانية وتهاجمها، ثم يعيدها في المريض مرة أخرى. وشملت التجربة ثلاثة مستويات من العلاج على 269 مريضاً. ووفقاً لبيانات أعلنتها الشركة أمام مؤتمر للجمعية الأميركية?? ?? لأمراض الدم في أورلاندو، استجاب ما يقرب من ثلاثة أرباع المرضى لهذا العلاج المؤلف من جرعة واحدة، وسجل 53% منهم استجابة تامة.

