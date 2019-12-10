الاخيرة

كشف علماء في جامعة ستانفورد الأميركية أن الشيخوخة تمر بـ 3 مراحل تترافق بتغيرات مهمة في جسد الانسان، معتبرين أن استخدام هذا المنهج الجديد سيساعد في معالجة الأمراض المرتبطة بالعمر. وأشاروا الى أنهم حللوا 2925 بروتيناً في بلازما الدم لـ4263 شخصاً، تتراوح أعمارهم بين 18 و95 عاماً، ورصدوا تغيرات تتوقف على سن المشاركين في الاختبار.

واستنتج الباحثون أن التغيرات الأساسية في بروتينات بلازما الدم تجري على 3 مراحل، تبدأ تقريباً في الأعمار 34 و60 و78 سنة.

وقالوا انهم تمكنوا اعتماداً على هذا الاكتشاف، من وضع منهج جديد في المعلوماتية الحيوية، يتيح ايجاد سبل لمكافحة الأمراض المتعلقة بالعمر بصورة أكثر فاعلية.

