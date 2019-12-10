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«أسوأ ذنب» لرئيس وزراء بريطانيا سألت شبكة «سكاي» رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ما أسوأ ذنب مستعد للاعتراف به؟ وطلب جونسون في بادئ الأمر النصيحة من مستشاريه قبل أن يقول: «أعتقد أنني في بعض الأحيان عندما كنت أركب دراجتي كل يوم، لم أكن دائماً أراعي القانون فيما يتعلق بقيادة الدراجة على رصيف المشاة». وأضاف: «أريدكم أن تعرفوا أنني أعارض تماماً وبشدة من يقودون الدراجات على الرصيف، وأعتقد أن هذا خطأ وأشعر بالضيق من ذلك. لكنني قد أكون في بعض الأحيان قد صعدت بالدراجة على الرصيف، وهو ما أعتبره أسوأ ذنب اعترف به».