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الجزائر.. صمت انتخابي حتى الخميس


الجزائر- «كونا»: أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية أن فترة الصمت الانتخابي للمرشحين في الانتخابات الرئاسية تستمر حتى يوم الاقتراع الخميس المقبل. وقال المتحدث باسم السلطة المستقلة للانتخابات للصحافيين «نهار الأحد يعتبر آخر يوم للحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر التي دامت ثلاثة أسابيع». وتابع قائلا «فترة الصمت الانتخابي الذي ينص عليه القانون ستنطلق ابتداء من منتصف ليل الأحد» مشيرا الى أن «المترشحين الخمس سيكونون ممنوعين من أي تصريح أو نشاط انتخابي خلال هذه الفترة كما يحظر على أي وسيلة اعلام الترويج لأي مرشح خلال تلك الفترة».


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