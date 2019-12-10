عربيات ودوليات

الرياض – «كونا»: عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس الاجتماع التحضيري الـ145 لاجتماع الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في جلسة مغلقة حضرها نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله.

وسيرفع الاجتماع توصياته الى اجتماع الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون (القمة الخليجية) والذي سيعقد اليوم في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

في غضون ذلك اكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني امس ان انعقاد الدورة الـ40 للمجلس الأعلى في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين دليل ناصع على حرص القادة على انتظام عقد القمم الخليجية حفاظا على منظومة مجلس التعاون. واضاف الزياني في تصريح اوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» أن منظومة مجلس التعاون الخليجي أكدت الأيام والأحداث بأنها منظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات ومواصلة تحقيق الانجازات التكاملية وفق الأهداف السامية لمجلس التعاون.

واشاد بالمسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهود الحثيثة والمخلصة التي يبذلها قادة دول المجلس لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتوسيع مجالات التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم في مزيد من التواصل والترابط. ونوه بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وما يبذله من جهود مخلصة لتعزيز التعاون الخليجي ايمانا منه بأواصر الأخوة والمحبة التي تربط مواطني دول مجلس التعاون معربا عن اعتزازه بتكليف خادم الحرمين الشريفين بنقل الدعوة الكريمة الى قادة دول المجلس للمشاركة في أعمال الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. واعرب عن بالغ التهاني والتبريكات للسعودية قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة توليها رئاسة مجموعة «جي 20» مؤكدا أن هذا الحدث الدولي يعكس المكانة الاقتصادية الرفيعة التي تتبوأها بين دول العالم والدور البناء الذي تقوم به في دعم ومساندة قضايا الدول النامية وقضايا دول المنطقة والعمل على الاسهام في اعادة الاقتصاد العالمي الى النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعبر عن أمله في أن تسفر قرارات قمة قادة دول المجلس بدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك قدما الى الأمام وتحقيق تطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل.

وقال ان جدول أعمال القمة الخليجية الـ40 حافل بالعديد من الموضوعات التي من شأنها تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والقانونية بالاضافة الى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا السياسية الراهنة والمواقف الدولية تجاهها. وثمن الانجازات العديدة التي حققها مجلس التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والاجتماعية مما أسهم في زيادة مكتسبات مواطني دول المجلس وعزز من المكانة المتميزة لمجلس التعاون اقليميا ودوليا.

واوضح ان مسيرة العمل الخليجي المشترك بفضل من المولى العزيز القدير ثم بحكمة قادة دول المجلس ورؤيتهم الثاقبة حققت خلال السنين الماضية العديد من الانجازات والمشروعات التكاملية بما في ذلك انشاء السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي والربط الكهربائي وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية والهيئة القضائية الاقتصادية وغيرها من الهيئات المتخصصة في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية والتنموية. واشار الى أن استكمال تنفيذ وتشغيل مشروع السكك الحديدية الخليجية سوف يحقق مزيدا من الترابط والتواصل والتبادل التجاري المشترك. وأضاف ان دول المجلس وضعت ضمن أولوياتها أن تكون انجازاتها المشتركة ذات مردود اقتصادي على مواطني دول المجلس فالمواطنة الاقتصادية الخليجية تهدف الى تحقيق المساواة التامة بين المواطنين في حرية التنقل والتملك والعمل وممارسة التجارة والأنشطة الاقتصادية والتمتع بالخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والتأمينات الاجتماعية مما أسهم في ارتفاع حجم التجارة البينية بين دول المجلس، حيث بلغ في عام 2018 147 مليار دولار أميركي بينما كان في عام 2003 حوالي 6 مليارات دولار. ونوه الزياني بالمكانة المتميزة التي حققها مجلس التعاون اقليميا ودوليا وسعيه الى ترسيخ علاقاته مع شركائه الدوليين عبر الحوارات الاستراتيجية وخطط العمل البناءة وهو يقوم بدور حيوي وفاعل لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها بالتعاون والشراكة مع الدول الصديقة والحليفة. وبين أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تطورا كبيرا في تنمية علاقات مجلس التعاون مع العديد من الدول والتكتلات العالمية بما في ذلك استئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة. وأكد أن مجلس التعاون الخليجي أثبت رغم الظروف الصعبة والتحديات والصعوبات أنه كيان راسخ قادر على تحقيق أهدافه وحماية انجازاته ومصالحه وسوف يظل دائما بعون الله مظلة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام وواحة للنمو والازدهار لخير وصالح مواطنيه والأشقاء العرب والانسانية جمعاء.

